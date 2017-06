Gvirtz y Tristán Bauer imputados por las pautas millonarias en "678"

El fiscal federal Juan Pedro Zoni imputó este miércoles 7/06 al expresidente de Radio y Televisión Argentina, Tristán Bauer, y a los hermanos Diego y Fernando Gvirtz, de la productora PPT por irregularidades en pauta publicitaria recibida desde la Anses.

El monto total asignado al programa 678 es de $88 millones de pesos entregado entre 2009 y 2015. El fiscal adelantó que podría haber otros imputados con el avance de la investigación. La investigación se originó a raíz de una denuncia de la Oficina Anticorrupción, dirigida por Laura Alonso, que advirtió que se direccionó la pauta publicitaria para beneficiar con exclusividad al ciclo. "La concentración de pauta de Anses en un solo programa del canal oficial resulta cuanto menos llamativa, máxime si se tiene en cuenta la casi nula presencia de publicidad del organismo en otros programas de la TV Pública", sostuvo la OA.

El organismo remarcó que "por contrato con el canal, la productora PPT no podía comercializar publicidad a organismos oficiales", no obstante lo cual "se benefició con el 50 por ciento de la pauta publicitaria que pagó la Anses por PNT (publicidad no tradicional)".

Según la OA, la Anses no podía elegir en qué programas pautar y, sin embargo, direccionó esa publicidad a 678. "La concentración de pauta de Anses en un solo programa del canal oficial resulta cuanto menos llamativa, máxime si se tiene en cuenta la casi nula presencia de publicidad del organismo en otros programas de la TV Pública", advirtió la denuncia.