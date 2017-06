Imágenes de Ronaldinho en plena fiesta en Miami rodeado de mujeres (Vídeo)

Ronaldinho, ex astro del fútbol brasileño, se encuentra alejado por estos días de la canchas de fútbol y desde 2015 no forma parte de ningún plantel pero no pierde el tiempo y se divierte en Miami, donde participó de una fiesta con varias mujeres.

El brasileño de 37 años está lejos de las canchas, pero en la noche se suele mover muy bien y en las últimas horas se filtró un video donde se lo ve a Dinho llevando en andas a una mujer que se tapa la cara.

El astro brasileño fue grabado con una mujer en los hombros y aparentemente bajo los efectos del alcohol. El video ya dio la vuelta al mundo.

Las imágenes fueron publicadas en Facebook, YouTube y Twitter. A Ronaldinho no parecía importarle mucho que lo estén grabando.

En mayo de este año, Ronaldinho volvió al Barcelona, club del cual es embajador de honor, para saludar a algunos de sus futbolistas, pero en especial a Lionel Messi, con quien compartió plantel y a quien asistió para que convirtiese su primer gol.

Ronaldinho está en Estados Unidos por compromisos comerciales y su último partido fue en el Fluminense de Río de Janeiro en 2015 donde tuvo un paso para el olvido.