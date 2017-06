”El baile del cepillo” o “Despacito”, la disritmia macrista

Los diarios especializados le dedicaron horas atrás sus portadas al titular del Banco Central (BCRA), Federico Sturzenegger, por ratificar en el congreso del Instituto Argentino de Finanzas (IAEF) que mantendrá "firme" la tasa de política monetaria hasta que las inflaciones mensuales muestren una clara desaceleración. Un día antes, en el mismo foro, el gobierno recibió “fuego amigo” de parte del ex presidente del Banco Nación, el ministeriable Carlos Melconián, criticó el hipergradualismo fiscal hormiga e instó a reducir con mayor rapidez el déficit para no seguir endeudándose. En su boca sonó a algo así como clamar por el ajuste y como advertir dramáticamente “que se puede ir todo a la mierda". El presidente Mauricio Macri tomó la posta y transmitió el mensaje de que el gobierno trabajará en las cuentas fiscales fuera de los tiempos electorales. Pero no quedó claro si el ritmo latino por venir será con la cadencia del hit de moda, Despacito, que es el que le gusta al jefe de Gabinete, Marcos Peña, o el merengue que prefiere Melco, “el baile del cepillo”.

