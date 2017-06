Palabra del FBI: Un testimonio que compromete más a Trump

Donald Trump ha encontrado su propio muro: James Comey, cuya declaración presentada ante el Senado, hoy (jueves 08/06) será leída ante el Comité de Inteligencia, y de sus palabras puede derivar un caso de obstrucción que pondría a Trump al borde del 'impeachment' (juicio político).

El documento dicen que es demoledor. Sus apuntes fueron escritos nada más terminar sus reuniones o charlas con Trump. La primera vez fue el 06/01, cuando Trump no había sido aún investido como Presidente. Tras informarle del expediente sobre la trama rusa, el director del FBI se metió en su coche y en la puerta de la Trump Tower redactó su conversación en un computador portátil. “Desde entonces, esa fue mi práctica”, señala.

El despido de Comey ha sido entendido como un ataque a la línea de flotación de las investigaciones del FBI que intenta determinar si el equipo electoral de Trump se coordinó con el Kremlin en la campaña de desprestigio que sufrió Hillary Clinton de la mano de los servicios de inteligencia rusos.

La primera reunión a solas con Trump se registró en la noche del 27/01 en la Casa Blanca. El Presidente le había invitado personalmente. “Ocupamos una pequeña mesa oval en el centro del Salón Verde. Dos asistentes de la Marina nos atendieron. Solo entraban en la habitación para servir comida y bebida”, escribe Comey.

En este ambiente íntimo, Trump le dejó caer que “muchos querían su trabajo y que entendería que quisiera irse”.

“Mis instintos me dijeron que en esta comida cara a cara… Trump estaba tratando de crear una relación tutorial. Eso me preocupó mucho, debido a la independencia que debe tener el FBI”, detalla.

Comey intentó salir del paso señalando que él “no era fiable en el sentido político”, pero que le podía ser sincero.

Fue entonces cuando el Presidente lo encaró: “Necesito lealtad, espero lealtad”.

El director del FBI se negó a contestar. “No me moví, ni hablé ni cambié mi expresión facial en el incómodo silencio que siguió. Simplemente nos miramos”.

Antes de la partida, Trump volvió a insistirle. Comey respondió elusivamente: “Siempre tendrá mi honestidad”.

El siguiente encuentro ocurrió el 14/02. También en la Casa Blanca, luego de una reunión sobre contraterrorismo. Trump se quedó a solas con Comey, y le pidió que abandonase las pesquisas sobre el consejero de Seguridad Nacional, Michael Flynn, destituido el 13/02 y personaje central de la trama rusa.

“Es un buen tipo. Espero que puedas ver la forma de dejar pasar lo de Flynn, espero que le puedas dejar ir”, le dijo Trump.

Comey volvió a mostrarse parco: “Efectivamente es un buen tipo”, contestó.

Nada más acabar la reunión, el director del FBI preparó un memorándum.

A su juicio, el Presidente le había presionado para poner fin a cualquier investigación relacionada con Flynn. “Pero no entendí que el Presidente estuviese hablando (específicamente) sobre toda la investigación de Rusia o posibles vínculos con la campaña”, detalla Comey.

Trump siempre defendió su inocencia y manifestó su malestar por la “nube” que el caso suponía para su trabajo político. “El Presidente me dijo que de haber indicios de que hubieran hecho algo mal, sería bueno encontrarlos, pero que él jamás había hecho nada malo y que esperaba que yo encontrase la forma de señalar que no le estábamos investigando”.

El director del FBI guardó notas que pueden ser requeridas en un juicio político a Trump.

Cada memorándum, además, fue discutido con su equipo.

Juntos concluyeron que el Presidente había tratado de influir en el caso, pero decidieron guardar silencio para no afectar el curso de las indagaciones.

El escrito es clave para determinar si la destitución de Comey que ejecutó Trump el pasado 09/05 fue por la negativa de Comey a someterse a las presiones.

En principio, el despido fue atribuido por la Casa Blanca al errático comportamiento de Comey en el caso de los correos de Hillary Clinton, pero pronto el mismo Trump hizo saber que lo había fulminado harto de “esa cosa de Rusia”. Y el Presidente le llamó “fanfarrón”. Al día siguiente del despido, en una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores ruso, reconoció que con la salida de Comey se “había quitado mucha presión de encima”.

Otro dato

Durante una audiencia en el Comité de Inteligencia del Senado del director nacional de Inteligencia, Dan Coats; y el director de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), Mike Rogers, ambos tuvieron que responder a preguntas de los senadores sobre un artículo del diario The Washington Post, que reveló que Trump pidió por separado a Coats y a Rogers que negasen públicamente que hubiera prueba alguna sobre un acuerdo de su comité de campaña con el gobierno de Rusia para interferir en los comicios presidenciales de 2016.

Según el artículo, publicado en mayo, Coats y Rogers se negaron a hacer declaraciones públicas, tal como pedía Trump, por lo inapropiado de esos comentarios.

"No voy a hablar de teorías y no voy a discutir sobre los detalles de cualquier interacción o conversación que pueda o pueda no haber tenido con el Presidente de Estados Unidos", afirmó Rogers, quien dijo no recordar haber recibido ninguna presión en sus investigaciones.

"En mis tres años y medio en el cargo, nunca me han ordenado hacer algo que considero ilegal, inmoral o ilegal", zanjó.

Coats también rechazó hablar sobre sus conversaciones con Trump y tampoco respondió directamente a un artículo, publicado ahora por The Washington Post, que cita fuentes anónimas para asegurar que Trump pidió a Coats que convenciera al exdirector Comey, de abandonar la investigación sobre Michael Flynn, una de las figuras clave de la trama rusa.

Según el periódico, Coats se negó a obedecer las órdenes del Presidente porque decidió que era "inapropiado" intervenir en las pesquisas sobre Rusia.

"En mi tiempo en el cargo, nunca he sentido presión para intervenir o interferir de ninguna manera en la información de inteligencia con fines políticos", aseguró Coats, inamovible ante las continuas preguntas de los senadores.

"No creo que sea apropiado para mí abordar esto en una sesión abierta. No creo que este sea el lugar apropiado para hacer esto", insistió.

Los senadores se mostraron irritados por el silencio y llegaron a preguntar si la Casa Blanca estaba invocando una doctrina llamada "privilegio ejecutivo" para impedir el testimonio de Rogers y Coats, así como del vicefiscal general, Rod Rosenstein y del director del FBI en funciones, Andrew McCabe, también en la audiencia.

"Me gustaría tener una justificación legal para entender por qué no están respondiendo a las preguntas. ¿Por qué no responden? ¿Está la Casa Blanca invocando 'privilegio ejecutivo' y no lo sabemos?", preguntó el senador independiente Angus King durante un tenso intercambio con Rogers.

En su intervención final, el presidente del Comité de Inteligencia del Senado, el republicano Richard Burr, reprimió a los testigos y les dijo: "En ningún momento, ustedes deberían estar en una posición de venir al Congreso y no dar respuestas".

Con el testimonio de exdirector del FBI apuntándole, Trump se enfrenta a una tormenta de proporciones desconocidas. Pero no tiene todo perdido. Los expertos señalan que un caso de obstrucción necesita más pruebas. El despido es parte de las atribuciones presidenciales y para que tome cuerpo de delito hay que demostrar la intencionalidad, un paso de enorme complejidad.

La Casa Blanca puede argumentar también que si Comey sintió que el Presidente estaba cruzando el margen de la ley, tendría que haberlo denunciado o dimitido.

Las pesquisas de la trama rusa están bajo el mando de un fiscal especial, Robert Mueller. Y Trump acaba de hacer una movida importante.

El nuevo

Trump ha anunciado a través de Twitter que nomina a Christopher A. Wray, "un hombre de credenciales impecables", según sus palabras, para nuevo director del FBI.

El anuncio de Trump ocurrió 1 día antes de la esperada comparecencia pública ante el Senado del exdirector del FBI, James Comey.

Ex ayudante del Fiscal General durante la administración George W. Bush, Wray ejerce como abogado del despacho King & Spalding, donde dirige un grupo encargado de investigaciones gubernamentales y asuntos especiales.

"Nombraré a Christopher A. Wray, un hombre de credenciales impecables, para que sea el nuevo director del FBI", escribió Trump en Twitter, prometiendo "detalles" posteriores.

A Wray se le considera próximo a los republicanos (en la última década ha contribuido a este partido con US$ 35.000), pero también un hombre de leyes respetado entre los agentes del FBI.

Unos destacan su independencia de criterio y su veteranía en asuntos penales. Otros subrayan su capacidad de maniobra política.

Su designación debe ser ratificada por el Senado.

Entre sus últimos litigios en el sector privado figura la defensa del gobernador de Nueva Jersey, el republicano Chris Christie, y un caso de evasión de Credit Suisse.