Con barba y look retro, Corbyn sedujo a los millennials (pero pocos suelen votar)

Olvídense del Brexit, la clase social y el nivel educativo. La eleccción general británica, en la que compiten hoy (8/6) la conservadora y actual Primera Ministra, Theresa May, y el laborista, Jeremy Corbyn, ha puesto a los más jóvenes contra los mayores, explica el semanario británico The Economist. La línea que divide a los votantes de Corbyn de los de May tiene que ver con la edad.

Allá por marzo, la revista GQ se preguntaba, "¿Por qué la gente jóven odia a Jeremy Corbyn?", luego de que el Partido Laborsita recibiera sólo el 29% de los votos de aquellos que tienen menos de 25 años en una encuesta. "A pesar de aprobar su 'vestimenta retro-chic' y su 'barba a la moda', el comentador se lamentaba de que Corbyn estaba generando rechazo en los votantes jóvenes por su 'reticencia a crear una visión coherente y positiva'." Un mes después de eso, explica el semanario británico, Theresa May llamó a elecciones y el apoyo de los jóvenes a los laboristas rápidamente llegó al 70% en algunas encuestas.

May buscaba ampliar a través de esta elección su mayoría en el Parlamento, para poder ir hacia adelante con su versión dura de lo que debería ser el Brexit. Según una encuesta de YouGov llevada a cabo poco antes de anunciadas las elecciones, la estrategia funcionaría: el 50% de los británicos consideraba a May la mejor opción para ser Primera Ministra, mientras que sólo el 14% de ellos, lo creía de Jeremy Corbyn.

Pero otra encuesta de YouGov, llevada a cabo poco después del ataque suicida en Machester -el primero de una saga que dejó a Gran Bretaña devastada-, mostraba que la diferencia entre ambos se había reducido drásticamente, hasta llegar a los 5 puntos. Según Ashley Kirk y Patrick Scott del diario the Telegraph, las últimas encuestas antes de la elección, mostraron una pequeña subida por parte de los conservadores, luego de que los laboristas consiguieran acercarse a ellos muchísimo en las últimas semanas.

En su encuesta final (5-7 de junio), YouGov vio la intención de voto a Jeremy Corbyn caer 3 puntos. Así, los conservadores quedaron en ese último sondeo con un 42% de la intención de voto, mientras que los laboristas con un 35%.

Pero, ¿qué tiene Jeremy Corbyn que sedujo a los jóvenes británicos? ¿Y por qué no le alcanzaría esto para ganar? Según The Economist, es muy probable que los 'millannials' recuerden la oposición de Corbyn a la guerra en Irak, sus críticas a las políticas de austeridad post-crisis del 2008, que los han golpeado durísimo, y su foco en el creciente costo de la vivienda, que los millennials no suelen poder comprar. También lo ven como auténtico y que tiene principios.

Rafael Ramos del diario La Vanguardia explica con claridad por qué esto no sería suficiente para el laborista: "Una viñeta muestra a un veinteañero delante del ordenador, con los cascos puestos, un montón de artilugios y pósters de Corbyn y el Che Guevara en la pared de su cuarto. Su madre le da una palmada en el hombro y le avisa de que falta una hora para que cierren las urnas. 'Está bien, ya iré mañana', le dice. Es uno de los mejores resúmenes de las elecciones británicas."

El hombre que con su barba y look retro sedujo a los jóvenes al punto de que los que tienen entre 18 y 24 años, según las encuestas, lo prefieren frente a los conservadores por el abrumador margen de 71% contra 24%, no consigue que vayan a votar. En el referéndum del Brexit y las elecciones generales de 2015, sólo un 42% de ellos acudió a las urnas. Los mayores de 65 años, en cambio, prefieren a May frente a Corbyn por 62% a 19%, pero un 78% de ese grupo etáreo vota regularmente.

"Históricamente la política británica ha estado definida por cuestiones de clase, los ricos votaban conservador y los pobres (más los intelectuales de izquierda) laborista. Pero esta vez no va a ser así, porque no sólo los privilegiados económicamente se decantan por May (por un margen del 22%), sino también los más desfavorecidos (por un 17%), que, al igual que en los estados, han comprado el mensaje de familia y patria, valores y bandera, propio de la derecha. La nueva línea divisoria es generacional, los jóvenes de un lado, los mayores de otro", explica Ramos de La Vanguardia.

Por otro lado, The Guardian presentó un fotorreportaje en el que muestra los sitios más extraños en los que se vota en el Reino Unido: