USA vive declaración de Comey ante el Senado como final de fútbol

El ex director del FBI, James Comey, está compareciendo ante el Comité de Inteligencia del Senado de USA y acaba de acusar al Gobierno de Donald Trump de mentir sobre él y su despido. El testimonio de Comey es clave para establecer si el Presidente estadounidense maniobró para cerrar la investigación a los posibles vínculos entre su campaña y hackers rusos para influencia la elección de 2016.

Comey testificó que Trump y otros miembros de su administración mintieron al público estadounidense cuando dijeron que los agentes habían perdido la confianza en el líder del FBI, y que el buró estaba hecho un desorden. "Esas eran mentiras, lisa y llanamente", dijo Comey durante sus declaraciones iniciales.

Otros datos clave de sus declaraciones hasta ahora, según The New York Times:

> Comey reconoció por primera vez que el FBI estaba examinando las acciones del Presidente estadounidense. La conducta de Trump entraba dentro del marco de la investigación del FBI, pero no estaba bajo investigación él específicamente.

> El FBI está investigando si hubo alguien dentro de la campaña de Trump que haya conspirado con agentes rusos para intentar influenciar el resultado de la elección presidencial.

> Comey dijo que comenzó a tomar notas durante sus reuniones con Trump porque, a partir de su primera interacción él, durante el período de transición, pensó que Trump podría mentir sobre lo que se había hablado. Testificó que documentó todos sus encuentros con Trump porque era muy inusual para él estar discutiendo investigaciones en curso con un Presidente, los dos solos. "Esa combinación de factores sencillamente no estaba presente ni con Bush ni con Obama", dijo Comey, quien ha servido en distinas posiciones senior dentro del orden público, bajo tres administraciones. (Director del FBI fue solamente de 2013 a 2017).

Uno de los agujeros más grandes que hay en la historia Comey-Trump, destaca el NYT: si tal como plantea Comey, Trump le pidió que abandonara la investigación a Michael T. Flynn, su ex asesor de seguridad nacional -un pedido que algunos dicen que sería obstrucción de la justicia- ¿Por qué Comey no lo reportó ante el fiscal general, Jeff Sessions? En sus primeras declaraciones, Comey dijo que había brindado detalles de sus coversaciones al "liderazgo senior del FBI". Según Comey, luego de que Trump le dijera a Comey que aflojara con su investigación a Flynn, el equipo de liderazgo senior del FBI acordó no informar a Sessions -que estaba a punto de recusarse a sí mismo de la investigación- ni a aquellos que estaban trabajando en la investigación sobre lo sucedido.

Comey dijo que luego de que Trump le pidiera que abandonara la investigación a Flynn, él le dijo a Sessions que no debía ser dejado a solas en un cuarto con el Presidente nunca más.

Mientras tanto, un dato de color: la declaración de Comey se está viviendo en USA como una final deportiva:

Aquí dos ejemplos:

Aquí una fiesta en Los Ángeles, donde la gente se reúne para mirar el testimonio del ex director del FBI mientras hace yoga:

COMEY YOGA at the Comey watch party in L.A. pic.twitter.com/1QcnPdoiMt — Matt Pearce (@mattdpearce) 8 de junio de 2017

En este otro pub, dos televisores: uno muestra la audiencia de Comey ante el Senado, y el otro, la cuenta de Twitter de Donald Trump (que hasta el momento no ha twitteado):