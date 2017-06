Testimonio de Comey no contuvo la "pistola humeante" que esperaban los demócratas

El 9/5, el Presidente estadounidense Donald Trump, despidió al director del FBI, James Comey, mientras el buró se encontraba en plena investigación a los vínculos de su campaña y Rusia. Hoy (8/6), el ex director del FBI, James Comey, compareció durante 3 horas ante el Comité de Inteligencia del Senado de USA, y aseguró que cree Trump lo despidió por su investigación sobre Rusia. Comey acusó al Presidente estadounidense también de "difamarlo", además de describir las presiones que sufrió de su parte. Por otro lado, Comey aseguró que no tiene dudas de que existió injerencia rusa en las elecciones de 2016.

El objeto de esta investigación es saber si Trump maniobró para cerrar la investigación a los posibles vínculos entre su campaña y Rusia para influenciar la elección de 2016, lo que según algunos configuraría obstrucción de la justicia. Según Alan Dershowitz, de Fox News, Comey no brindó a los demócratas la "pistola humeante" que esperaban -basándose en el documento escrito que fue dado a conocer previo al testimonio de Comey ante el Senado-. El mismo, apunta Dershowitz, no provee evidencia de que el Presidente Trump haya cometido obstrucción de la justicia o cualquier otro crímen.

Cuando a Comey se le preguntó, durante la audiencia, si él creía que las conversaciones que había sostenido con Trump configuraban obstrucción de la justicia, evitó dar su opinión personal al respecto, pero dejó en claro que las acciones del Presidente fueron inquietantes y que cree que el fiscal especial llegará a la conclusión final. El presidente del Comité de Inteligencia del Senado, el republicano Richard Burr, le preguntó al ex director del FBI sobre una conversación en la que Trump le habría pedido que dejara de investigar a su ex asesor de seguridad nacional, Michael Flynn. Burr preguntó "¿Cree que el Presidente estaba intentando obstruir la justicia o solamente buscando una manera de guardar las apariencias dado que ya había sido despedido?" Comey respondió: "No creo que dependa de mí calificar si la conversación que mantuve con el Presidente fue un esfuerzo por obstruir", testificó. "Lo tomé como algo muy inquietante, muy preocupante, pero esa es una conclusión hacia la que, estoy seguro, el fiscal especial trabajará, para revelar cuál fue la intención y si fue o no una ofensa."

La conversación a la que se refiere Comey, explica el testimonio, sucedió luego de una reunión sobre anti-terrorismo que tuvo lugar en la Oficina Oval el 14 de febrero. El Presidente supuestamente le pidió a los participantes de la reunión y sus otros otros asesores que se fueran, para quedarse a solas con Comey. Entonces Trump sacó a colación el despido de Flynn. Según Comey, Trump le pidió que abandonara este tema. Comey dijo que por la manera en que Trump abordó el tema, él lo interpretó como una orden.

Más allá de si podría configurar o no obstrucción de la justicia el pedido de Trump de abandonar la investigación a Flynn -muchos consideran que fue inapropiado, pero no ilegal-, el testimonio de Comey es un grano de arena más en este escándalo que viene a perjudicar a Trump políticamente. El Presidente estadounidense no cesa de caer en las encuestas. Aunque el testimonio de Comey difícilmente derive en un juicio político para Trump, como indican algunos analistas, perjudica mucho al Presidente en cuanto a opinión pública, explicó CNN.

Joshua Dressler, profesor de leyes en la Ohio State University, dijo al portal Vox: "El asunto de (Michael) Flynn seguramente confirma que Trump quería que se cerrara la investigación, pero sigue siendo ambiguo si Trump hizo esfuerzos para impedir la investigación", lo cual es necesario para configurar la obstrucción de la justicia. Para Jimmy Gurulé, profesor de leyes de la Universidad de Notre Dame, los dichos de Comey son más dañinos. Así dijo ante Vox: "Es difícil interpretar los dichos del Presidente Trump el 14 de febrero al ex director del FBI como cualquier otra cosa más que un pedido para terminar con la investigación del FBI a Flynn, por alguna otra razón más que el mérito del caso. Esto es un intento por influenciar dicha investigación de la justicia bajo la obstrucción federal del estatuto de justicia."

Apenas terminado el testimonio de Comey ante el Senado, el abogado de Trump, Marc Kasowitz, dijo que el Presidente se siente reivindicado. Kasowitz señaló que el testimonio de Comey revela que Trump no obstruyó la justicia. "El Presidente nunca le dijo a Comey 'Necesito lealtad, espero lealtad' en forma o sustancia", dijo el abogado. "Por supuesto, la oficina del Presidente tiene derecho a esperar la lealtad de aquellos que están sirviendo en su administración", agregó.