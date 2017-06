Texto oficial del aumento a dietas de diputados (FR-UNA formalizó su rechazo)

Mediante una nota enviada al Presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, el bloque Frente Renovador- UNA expresó su desacuerdo con el incremento en las dietas de los diputados, el cual fue avalado por los bloques del Frente para la Victoria-PJ, UCR, PRO, Coalición Cívica y Peronismo para la Victoria.



En el escrito, los diputados del FR UNA se refirieron a los motivos del rechazo: “Lo hacemos en el convencimiento de que en el actual contexto de pobreza, falta de empleo, encarecimiento de la vida de los ciudadanos de nuestro país, que incluso nos ha llevado como bloque a reclamar el tratamiento de una EMERGENCIA ALIMENTARIA, razón por la cual bajo ningún punto de vista es admisible incrementar nuestros ingresos”.



A su vez, remarcaron: “Debemos tener en claro las prioridades que tiene nuestro pueblo y hasta tanto no demostremos la capacidad de resolver los acuciantes problemas de muchos argentinos, debemos tener la actitud austera que la hora requiere”.

Cabe recordar que Monzó oficializó el pasado martes 6/6, a través de una resolución, el aumento en los gastos de representación -que fueron duplicados- y tramos aéreos y terrestres de los diputados, con acuerdo de la mayoría de los bloques, a excepción del Frente Renovador, el GEN y la izquierda.



Los gastos de representación -uno de los ítems extra de la dieta de los diputados, que no se actualizaba desde 2011- pasaron de $10 mil a $20 mil por única vez, ya que a partir del próximo año ese monto se actualizará de acuerdo al índice de inflación del INDEC. A su vez, se actualizaron los tramos aéreos y terrestres, tomando como parámetro un pasaje Buenos Aires-Córdoba; es decir que el monto canjeable por un tramo aéreo pasará de $670 a $1350, y por un tramo terrestre, de $295 a $650 pesos.



Por la suma de los 20 tramos aéreos y los 20 tramos terrestres que reciben los diputados por mes, tendrían garantizado de un monto canjeable de alrededor de $40 mil, si es que deciden no utilizarlos. Además de los tramos y los gastos de representación, los diputados cobran un plus por desarraigo, a partir de una distancia de 100 kilómetros, que consiste en un porcentaje de la dieta, hoy traducido en alrededor de $18 mil pesos.



La dieta, en tanto, se ajusta de acuerdo a las paritarias de los empleados legislativos, que este año arrojaron un aumento del 10%.



Los firmantes de la nota de rechazo son: Alegre Gilberto (Buenos Aires), Sixto Bermejo (Chubut), Bevilacqua Gustavo (Buenos Aires,) Calleri Agustín (Córdoba), Camaño Graciela (Buenos Aires), Couly Verónica (Buenos Aires), Cremer Cristina (Entre Ríos), De Mendiguren José (Buenos Aires), Ehcosor Azucena (Buenos Aires), Grandinetti Alejandro (Santa Fe), Lagoria Nelly (Chubut), Lavagna Marco (Cap Fed), Litza Mónica (Buenos Aires), Massa Sergio (Buenos Aires), Massetani Vanesa (Santa Fe), Morales Mariana (Santiago del Estero), Moreau Cecilia (Buenos Aires), Moyano Facundo (Buenos Aires), Nazario Adriana (Córdoba), Passo Marcela (Buenos Aires), Peñaloza Florencia (San Juan), Pérez Raúl (Buenos Aires), Pitiot Carla (Cap Fed), Raffo Julio (Cap Fed), Rucci Claudia (Buenos Aires), Schwindt Liliana (Buenos Aires), Selva Carlos (Buenos Aires), Snopek Alejandro (Jujuy), Taboada Jorge (Chubut), Tundis Mirta (Buenos Aires), Alonso Horacio (Buenos Aires) y Solá Felipe (Buenos Aires).





Aquí el documento