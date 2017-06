Candidaturas: Esteban Bullrich no acepta y Vidal desespera

El ministro de Educación Esteban Bullrich es la figura que todos los encuestadores miden como candidato a Senador Nacional por Cambiemos en la Provincia de Buenos Aires. Sin embargo no está confirmado y le huye a mostrarse como tal. Mauricio Macri dijo en su momento que no quería prescindir de su ministro, pero Durán Barba cree que tiene el perfil que está buscando aunque puede haber otros postulantes posibles. La indefinición altera a María Eugenia Vidal, que tendrá que ponerse la campaña al hombro para compensar la falta de conocimiento de los candidatos del oficialismo. Desde su entorno ya dicen que Bullrich no acepta postularse y que quien tiene más chances es Gladys González, luego Graciela Ocaña y la danza de nombres sigue con otras figuras.

