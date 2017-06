A Theresa May le queda poco oxígeno para el Brexit

Theresa May, que convocó el 18/04 elecciones anticipadas con la idea de lograr un mandato masivo a su gestión del Brexit, ha fracasado estrepitosamente y deja las negociaciones en vilo. Es posible que aún no haya gobierno en 10 días cuando comienzan las conversaciones con Bruselas. Y la señal de debilidad de Londres, con May al frente, es evidente.

A pesar de haber ganado las elecciones de Reino Unido, Theresa May no ha logrado el refuerzo de la mayoría absoluta que buscaba con el adelanto de los comicios. Después de una intensa noche de recuento circunscripción por circunscripción y a falta de 1 escaño por adjudicar, el Partido Conservador ha conseguido 318 asientos mientras que los laboristas de Jeremy Corbyn han obtenido 261 sillas en el Parlamento.

May convocó a las urnas anticipadamente el 18/04 cuando los sondeos le daban más de 20 puntos de ventaja. De haber esperado, las elecciones habrían sido en 2020. Pero confíaba con una mayoría muy clara en Westminster, superior a los 331 escaños que logró Cameron en 2015. Perder la mayoría supone una derrota muy fuerte.

Su sueño de ser primera ministra se cumplió gracias a una carambola histórica en julio de 2016. Ahora, una campaña electoral que parecía hecha a su medida se ha transformado en la peor de sus pesadillas. Lejos de Margaret Thatcher, la Dama de Hierro, a quien le gusta emular, May asemeja una esfinge errática, la Dama de Hielo. Thatcher logró arrasar en 1983 con 144 escaños por encima de la mayoría. May quería repetir la hazaña, pero le ha pasado como a Jacques Chirac en 1997.

Acto seguido, el socialista 'retro' Corbyn ha pedido la dimisión de May, reclamo en el que no se encuentra solitario porque dentro del Partido Conservador hay voces que piden que se vaya May.

Aunque May ha tratado de colocar al Brexit en el centro de una campaña muy presidencialista, el programa de los 'tories' no convenció ni a los propios conservadores tras la introducción de un impuesto para los ancianos dependientes (dementia tax).

La gesta de Corbyn -enfrentado a su propio grupo parlamentario- ha sido transformar una figura demonizada por toda la prensa. Aunque le caricaturizaban como el candidato de la izquierda con menos posibilidades de gobernar, el líder laborista de 68 años ha insuflado ilusión entre los jóvenes y ha logrado evitar la humillación en las urnas. Con su retorno a la esencia ideológica de la izquierda ha demostrado que ésta aún tiene cabida en el Reino Unido posterior al Brexit.

Los conservadores han perdido votos, escaños y la credibilidad de May como líder. Con 649 escaños de 650 asignados, los conservadores cuentan con 318 (331, en 2015); los laboristas, 261 (232); el SNP escocés, 35 (56); los liberaldemócratas, 12 (8) y los unionistas norirlandeses (DUP), 10 (8). El UKIP pierde su único escaño en Westminster y los Verdes obtienen 1 diputado.

El Partido Nacionalista Escocés (SNP) ha sufrido un notable pinchazo. Sin la mayoría absoluta (326 escaños), May deberá buscar el apoyo de otras formaciones. Todo apunta a los unionistas de Irlanda del Norte (DUP), que ya han tendido su mano a May.

Estos resultados confirman que habrá un 'Hung Parliament' o parlamento colgado, que no se daba desde 2010; y los conservadores se verán forzados a buscar aliados para superar esos 326 escaños de la mayoría. Junto a los unionistas norirlandeses del DUP suman 326 diputados. Coinciden ideológicamente y son favorables al Brexit. Los unionistas presionarían para lograr más inversiones y para que se solucione cuanto antes la cuestión irlandesa (Irlanda está en la UE mientras Irlanda del Norte sale) en las negociaciones.

Los laboristas se han mostrado dispuestos a gobernar en minoría, sin pactos con otras formaciones, según ha declarado su número dos, John McDonnell a la BBC. También han asegurado que están listos para negociar el Brexit. El semanario The Economist no descarta que haya nuevas elecciones en breve.

Los atentados terroristas de Manchester y Londres tampoco han beneficiado a Theresa May, pues se le acusó de haber reducido el número de efectivos policiales durante su etapa en el Ministerio del Interior en el Ejecutivo de Cameron (2010-2015). Corbyn llegó a pedir su dimisión y May replicó en un acto electoral que estaba dispuesta a modificar las leyes que protegen los derechos humanos si eso servía para combatir el terrorismo.

Con esta victoria que para May sabea a derrota, la primera ministra deberá hacer frente a las turbulencias políticas y económicas que planean sobre las islas británicas. No sólo tendrá que negociar la salida de la Unión Europea -cuya negociación comenzará previsiblemente el 19 de junio-, sino que deberá lidiar con la presión independentista de Escocia y con el pujante desafío del terrorismo yihadista. "Este país necesita un periodo de estabilidad. Si el Partido Conservador ha ganado la mayor cantidad de escaños y votos, le corresponderá asegurar esa estabilidad", aseguraba May tras conocer su victoria en su circunscripción.

El presidente de la Comisión Europea, Donald Tusk, reconocía que no sabía cuándo podría comenzar el proceso, tras estos resultados en el Reino Unido. El negociador de la UE para el Brexit, Michel Barnier, se ha mostrado dispuesto a mostrar flexibilidad con el Reino Unido a la hora de comenzar a hablar sobre el Brexit. “Empezaremos cuando el Reino Unido esté preparado. Nuestra posición y calendario están claros”, señaló en su cuenta de Twitter.

El comisario europeo de Presupuesto, Günther Oettinger, afirmaba a la radio alemana que estos resultados dejan al gobierno totalmente dependiente de un Parlamento dividido y añadió que está en cuestión ahora el arranque de las conversaciones del Brexit. Pierre Moscovici, comisario de Asuntos Económicos, subrayaba que el plazo de dos años para fijar las condiciones de la salida de la UE del Reino Unido se mantiene.

Tras lograr su escaño en Maidenhead, May aseguró esta madrugada que “en este tiempo, más que ninguna otra cosa, el país necesita estabilidad y si los conservadores han ganado en escaños, y probablemente en votos, van a garantizar la estabilidad”.

Las insinuaciones sobre su marcha aumentaron de tono durante la madrugada entre los conservadores. El ex ministro de Finanzas, George Osborne, insinuó a primera hora de la noche que sin mayoría May debería irse. Osborne añadió que el programa conservador era “uno de los peores de la Historia”. Y mencionó a Boris Johnson, ministro de Exteriores y eterno aspirante a primer ministro, dando a entender que es quien espera su caída.

La ex ministra tory Anna Soubry señalaba que May “debería considerar su posición… ha sido una campaña terrible”. Uno de los autores del manifiesto conservador, Ben Gummer, perdió su escaño en Ipswich, así como el titular de Vivienda, Gavin Bawell, y estuvo a punto de quedarse fuera también Amber Ruud, la titular de Interior, que representó a May en el debate a siete, al que se negó a asistir.

La líder escocesa, Nicola Sturgeon, calificó como “desastrosos” los resultados de May, y trató de quitar hierro a la pérdida de escaños de su formación nacionalista, aún así mayoritaria en Escocia. Ha reconocido que hay que reflexionar sobre un 2do. referéndum de independencia. El ex líder nacionalista Alex Salmond no ha logrado conservar su escaño.

Sturgeon ha asegurado que está dispuesta a hacer posible que Corbyn sea primer ministro aunque descartó una coalición formal. May amenazaba en la campaña con que la alternativa a su gobierno sería “una coalición del caos”.

Escocia fue el único lugar donde los conservadores cosecharon avances gracias a su flamante líder Ruth Davidson, quien se impuso a Angus Robertson, líder del SNP en Westminster hasta ahora. Los conservadores ven en el estilo de Davidson, más liberal y cercano, una señal por dónde deberían ir a partir de ahora. Gracias a este éxito en Escocia, el desastre de May no fue aún mayor.

UKIP, los nacionalistas promotores del Brexit, han quedado desbancados de Westminster al perder su escaño Paul Nuttall. En 2015 contaron con un 12,6% de los votos y ahora apenas llegan al 2%. Muchos de sus votantes, antes laboristas, han vuelto a su hogar natal. El ex líder Nigel Farage advirtió que “si no llevamos a cabo el Brexit por el que votó la gente, volveré a hacer campaña full time” y culpó a May de poner en riesgo el Brexit.

En los últimos días se han registrado cientos de miles de jóvenes entre 18 y 34 años, el caladero de votos de los laboristas, hasta 450.000 en las 24 horas previas a la votación. “Hay una diferencia generacional y local, por encima de una divergencia de clase”, explica Ignacio Molina, investigador del Real Instituto Elcano. La participación de los jóvenes, que ha superado finalmente el 70%, ha sido clave en el ascenso laborista.

“El voto útil se ha movilizado a favor de los laboristas, que han realizado una buena campaña. Han logrado movilizar a su electorado, especialmente a los jóvenes. También se han beneficiado de la oleada europea anti establishment. El partido estaba más preparado de lo que parecía en los sondeos de primavera, mientras que los conservadores no eran conscientes de lo mala candidata que era May”, señala Ignacio Jurado, politólogo en la Universidad de York y consultor en Quantico. Jurado apuesta por un gobierno de conservadores y unionistas, más que elecciones anticipadas, debido a la inminencia de las negociaciones del Brexit.

“Será un Brexit duro porque May no ha logrado ese apoyo masivo de los británicos que le hubiera permitido esas concesiones que puede permitirse un líder potente, por ejemplo sobre la factura que ha de pagar Londres”, añade Jurado. “A May le ha salido el tiro por la culata y queda en posición de debilidad en Londres y en Bruselas”, concluye el experto en política británica.