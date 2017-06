A Feimann no se le movió ni un pelo: "¡No te vi llorar por el chico muerto!"

El tape cuenta la historia de una mamá que vive en la villa 31 y tiene 17 hijos pero a cargo, en este momento, tiene a 14.

Mientras avanzan los segundos, la cámara la acompaña a hacer las compras, dejando ver que le alcanza sólo para medio pollo y 25 pesos de pan.

"A veces no como para que ellos puedan comer, pero hay otras veces que ni para ellos me alcanza", cuenta entre lágrimas.

"Es una impotencia, una bronca, una rabia, pero bueno. Me conformo conformo con lo que tengo en el día para comer. Al menos tengo dónde dormir, dónde estar, para no estar en la calle", cierra.

Más allá de la realidad que cada uno esté atravesando, lo que le pasa a esta familia no está para nada lejos de lo que le pasa a ese tercio de la Argentina que está por debajo de la línea de la pobreza.

Emocionada, la periodista Romina Manguel pidió disculpas por emocionarse, pero no pudo evitar las lágrimas: "No me puedo imaginar siquiera qué es que tu hijo te pida algo para comer y tener que decirle que no. Qué desconectados que estamos".

El primer choque fue cuando advertió que muchos nenes no van al colegio porque ni siquiera tienen zapatillas. "Es que no quieren ir. El asesino de Agustín (caso de Lomas de Zamora) tenía que estar en el colegio, no matando a alguien", protestó Feinmann.

Pero luego, arremetió: "Yo la veo conmovida a Romina, y me parece bien. Yo también me conmuevo. ¡No te vi llorar por el chiquito muerto!".

"También lloré", le replicó Manguel.

"¿Adónde? No te vi que se te cayeran las lágrimas. ¿Sabés lo que pasa?", intentó seguir, pero el repudio de toda la mesa no lo dejó seguir hablando.

Luego, sin la presión de las cámaras, la periodista le dedicó un par de tuits:

Gracias Victoria. Creo en el periodismo al que estas cosas lo conmueven, le duelen, no le pasan por al lado o les resultan indiferentes. https://t.co/XSTqLV6hW7 — #ONCE #R MANGUEL (@rominamanguel) 9 de junio de 2017

Ya está.Algunos somos más sensibles que otros y tenemos que convivir.Pero nadie justifica el asesinato de un bebé de 3 años. Estan dementes? — #ONCE #R MANGUEL (@rominamanguel) 9 de junio de 2017

Mezclan todo, no ven nada y opinan = tw. Ayer en @animalesoficial un tema era el informe de la 31 y otro el asesinato de Agustín. — #ONCE #R MANGUEL (@rominamanguel) 9 de junio de 2017