Argentina de Sampaoli: Debut con victoria pero floja en defensa y en ritmo de juego

Se puso en marcha el ciclo de Jorge Sampaoli en la Selección Argentina con una victoria por la mínima diferencia ante Brasil: un resultado aceptable en un amistoso pero dejó un mínimo vestigio de lo que apunta como equipo.

En este compromiso, Argentina parecía no sentir las tres ausencias notorias como la del subcapitán Javier Mascherano, por lesión, Sergio Aguero y Ezequiel Lavezzi, estos dos últimos pura y exclusivamente por decisión del mismo Sampaoli, un técnico que trajo a la selección no solamente un método comunicacional muy particular, sino también una variante a la hora de decidir las convocatorias, ya que citó al aparentemente 'proscripto' a Mauro Icardi, que nunca fue tenido en cuenta por los dos técnicos que lo precedieron.

Durante la preparación, Sampaoli avanzó con fuerza sobre la idea de arrancar el dibujo táctico con tres defensores, algo que necesita de buenos intérpretes no solamente en cuanto a líbero y stoppers se refiere, sino fundamentalmente a los carrileros y su capacidad de repliegue para que a la hora de defender ese trío se transforme en quinteto.

La otra posibilidad que manejó fue la de resguardarse en las mayores seguridades que ofrece la línea de cuatro, por lo que fue cambiando distintos sistemas de un día para otro en las prácticas desarrolladas en Melbourne, pasando por un inicial 3-4-2-1 para seguir con un más 'común' (en los últimos tiempos) 4-3-2-1 y continuar con un poco habitual 3-3-3-1.

En pleno desarrollo de los ’90, Argentina sin muchos sobre sobresaltos en el primer tiempo atacó con mucha seguridad en el manejo de la pelota y prolijidad en los movimientos por los costados.

Pese a las limitaciones que le imponía Brasil, la ‘Albiceleste’ generó variantes en el ataque, apretó desde la línea media y prácticamente pudo controlar al rival.

Sin embargo, Argentina en la segunda mitad se dedicó a especular con la victoria en vez de mantener el ritmo del juego aunque sufrió el desgaste físico y mental del comienzo. Ahí, empezaron verse los mismos problemas que arrastra en el sector defensivo dejando espacios libres.

Otro de los puntos a descartar es la poca participación del capitán Lionel Messi sin poder conectar con Paulo Dybala y con apenas un par de cambios de frente para Ángel Di María fueron los reflejos de su talento.

Sampaoli, con sus modificaciones, fue modificando la estructura: pasó a defender con línea de cuatro (entraron Emanuel Mammana y Nicolás Tagliafico en los laterales), dos mediocampistas de contención (Lucas Biglia y Guido Rodríguez), Ever Banega de enlace, y Messi, Di María y Correa sueltos.

En esos últimos veinte minutos, Argentina estuvo más asentado, intentó no sufrir -pese a algunos centros peligrosos de Willian y Douglas Costa- y terminó llevándose la victoria.

Un examen inicial cumplido para Sampaoli, a quien le queda mucho camino por recorrer, analizar y pensar, para intentar lograr la clasificación a Rusia 2018.

Ahora, los que realmente importarán para los cuatro últimos partidos que se avecinan por las Eliminatorias Rusia 2018 ante Uruguay, Venezuela, Perú y Ecuador (el primero y el último como visitante).