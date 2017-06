FP: El rompimiento diplomático con Qatar es "casus belli" por definición

El lunes (9/6), 7 de los países más importantes del mundo árabe (Arabia Saudita, Egipto, los Emiratos Árabes Unidos (EAU), Bahréin, Libia, Yemen y la República de las Maldivas), rompieron relaciones con Qatar, citando su supuesto apoyo al terrorismo. Según los analistas internacionales, el trasfondo de esto es el reclamo de los países sunnitas contra Qatar por su cercanía con el Irán shiita (país con el que los cataríes comparten el yacimiento de gas del que deriva todo su fortuna). Además, Arabia Saudita y Qatar tienen posturas distintas en lo que refiere a los Hermanos Musulmanes, el movimiento político islamista nacido en Egipto, que tiene sus ramas violentas como Hamas en la franja de Gaza. El país del área que se ha mantenido fuera de este conflicto es Kuwait, que está intentando mediar en la crisis. Pero "los divorcios diplomáticos multilaterales de esta naturaleza, no son algo que ocurre al azar", escribió Abukar Arman en el Huffington Post. Las diferencias entre Arabia Saudita y Qatar se han puesto de manifiesto desde la Primavera Árabe, pero este rompimiento sorprendió a todos los analistas de la región. La coalición que Arabia Saudita consiguió armar para "apretar" a Qatar, no pudo haber sido diseñada de un día para el otro.

Para Simon Henderson de Foreign Policy, el exilio diplomático de Qatar podría ser la chispa que desate la gran guerra entre Irán y las potencias sunnitas -una que estas últimas vienen buscando desde hace mucho, asegura Henderson-. "El objetivo nominal de Arabia Saudita y EAU es Qatar, que hace mucho ha divergido del consenso del Golfo Árabe con respecto a Irán." El rompimiento diplomático de los países árabes con Qatar es, según Henderson, "casus belli" por definición.

Como si faltara agregar combustible a la guerra fría (cada vez más caliente) entre Arabia Saudita e Irán -las dos potencias máximas de la región, la primera sunnita, la segunda shiita-, el miércoles 7/6, se produjo un doble atentado en Irán. El Parlament iraní y el mausoleo del fundador de la República Islámica, Ruholla Musevi Jomeini, situado en el sur de Teherán, fueron atacados. Los atentados, que se los adjudicó ISIS y por los que Irán responsabilizó a Arabia Saudita, dejaron más de 13 muertos. Fue la primera vez que ISIS atacó en Irán.

Entre las razones que citó Arabia Saudita para romper con Qatar estuvo el supuesto apoyo del país a "grupos terroristas, entre ellos los Hermanos Musulmanes". La Hermandad Musulmana es considerada una organización terrorista por algunos gobiernos como el ruso y el actual egipcio (Estados Unidos no lo considera así, a pesar de que la administración de Trump desea que así fuera). Qatar fue uno de los principales apoyos del ex presidente islamista egipcio, Mohamed Mursi -de la Hermandad Musulmana-, derrocado en 2013 por el exjefe de las fuerzas armadas y actual Presidente egipcio, Abdel Fatah al Sisi. Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos (EAU) han declarado a los Hermanos Musulmanes como ilegal. Egipto citó la "línea de acción anti-egipcia" del pequeño reino del Golfo y una campaña "en apoyo del terrorismo", para romper sus lazos diplomáticos con Qatar.

En el centro de esta controversia está también el canal de noticias catarí, Al Jazeera. "Durante las llamadas primaveras árabes, Qatar apoyó públicamente los movimientos islamistas contra los regímenes establecidos, algo que países como Arabia Saudita vieron como una amenaza a su estabilidad interna. Al Jazeera (...) ha sido expulsada de Egipto tras su cobertura de la asonada militar contra los islamistas y muchos de sus periodistas detenidos. Periodistas de Al Jazeera se han enfrentado a cargos desde traición a espionaje. Al Jazeera era precisamente uno de los vehículos utilizados por Qatar para expandir su influencia geopolítica en la región, donde el pequeño reino del Golfo intentaba convertirse en una pieza clave en el convulso tablero de Oriente Medio", escribió A. Alamillos en el portal ABC. Al Jazeera suele manter una postura crítica respecto de las autoridades egipcias y sauditas, explica Emily Tamkin de Foreign Policy.

Qatar hasta ha sido expulsado de la coalición militar liderada por Arabia Saudita, que lucha por defender en Yemen al Gobierno de los rebeldes hutíes apoyados por Irán. El Gobierno oficial yemení acusa a Qatar de estar en realidad favoreciendo a las milicias hutíes (a las que clama oponerse). Qatar es también acusado de apoyar a milicias shiitas en el este de Arabia Saudita y Bahréin. El portal IOL explica que las monarquías del Golfo no tienen más paciencia con este "disidente entre ellos", en un momento en el que muchas de ellas tienen una relación delicada con sus propias minorías shiitas (y en el caso de Bahréin, una mayoría del 60%).

Recordemos que la rivalidad entre los persas (Irán) y los árabes, data de antes de la llegada del profeta Mahoma. Se remonta por lo menos a cuando el rey persa Darius gobernaba Egipto en el siglo 4 AC, explica Andrew MacLeod del Independent. "Incluso para algunos en Egipto, lo de Darius es historia reciente. Tenemos que hablar de faraones, pirámides y Moisés, para entender con perspectiva histórica desde hace cuanto que los egipcios y los persas han estado peleando. Una vez que Mahoma creó el islam, la religión se volvió mucho más importante. Cualquiera que sea alguien en el mundo islámico, quiere controlar la Meca y decidir sobre la dirección y la narrativa del islam. Los persas (Irán) son shiitas, los egiptos, sunnitas (...) y los sauditas (N de la R: que también son sunnitas) siguen una versión más estricta (del islam), el wahabismo (..). Todos quieren dominar", explica MacLeod.

"Durante siglos, los otomanos controlaron la Meca hasta que su imperio colapsó tras la Primera Guerra Mundial, que coincidió con el descubrimiento y entrada en valor del petróleo. Los británicos, entendiendo el poder del crudo, eligieron a una tribu de árabes para que liderara la Península Arábica -la familia al-Saud, que ha gobernado gran parte de la península desde ese momento. Gran parte, pero no todo. Una minoría razonable de la Península Arábica está gobernada por otras monarquías absolutas como los emmires de los Emiratos, el emir de Oman, Bahréin y, claro, Qatar. Dejemos Yemen a un lado por ahora. Los cataríes pertenecen, al igual que los sauditas, al islam sunnita. Sin embargo, la familia gobernante, los al-Thani, descienden de una tribu de beduinos que peleaba contra la familia al-Saud mucho antes de que Lawrence convirtiera a la familia al-Saud en los gobernantes de la Meca (...)", explicó MacLeod.

"Para mantenerse aferrados al poder, las familias reales del Golfo necesitan o refrenar a los gobernantes de Qatar, o iniciar un cambio de régimen", explica el portal sudafricano Shannon Ebrahim en el portal sudafricano IOL. "El plan A es demonizar al liderazgo catarí, pintándolo como un esponsor del terrorismo y perjudicando su economía a menos que ceda a sus demandas colectivas. Pero sus demandas tienen poco que ver con el asunto del terrorismo, sino que están diseñadas para debilitar la influencia de Qatar en la región. Una de esas demandas era cerrar Al Jazeera, que es percibido como el instrumento de política exterior del emir catarí." Arabia Saudita bloqueó la transmisión de Al Jazeera, cerró el espacio aéreo a Qatar Airways y cerró sus fronteras terrestres con Qatar. "El 40% de las importaciones alimenticias de Qatar viene de Arabia Saudta, pero Irán ha prometido llenar el vacío", explica IOL.

"Otra demanda de los estado del Consejo de Cooperación del Golfo (GCC), ha sido la expulsión del liderazgo político de Hamas que estaba en Doha, pero los líderes de Hamas han silenciosamente abandonado Qatar a principios de esta semana en dirección a Turquía, Malasia y el Líbano, entendiendo el cambiante balance de fuerzas contra sus anfitriones", explica Shannon Ebrahim de IOL. "Si la presión fracasa en conseguir que Qatar cambie su rumbo, siempre está el plan B - la opción de cambio de régimen. Para aquellos que pensaban que esta opción no estaba sobre la mesa, consideren la declaración del presidente del Comité de Asuntos de Relaciones Públicas Saudita-Americano, Salman al-Ansari, quien twitteó: 'Al emir de Qatar, en relación a tu alineamiento con el Gobierno extremista de Irán y tu abuso con respecto al custodio de las 2 mezquitas sagradas (N de la R: actualmente es el rey de Arabia Saudita, Salman bin Abdulaziz Al Saud), quiero recordarte que Mohammed Mursi (N de la R: expresidente egipcio) hizo exactamente lo mismo y fue derrocado y encarcelado.'" Otros representantes de los estados del Golfo insisten en que esto no es así: no es un cambio de régimen lo que se busca con este corte diplomático. El ministro de Exteriores de los EAU, Anwar Gargash, dijo a AFP que "esto no se trata de cambio de régimen -- esto se trata de un cambio de política, un cambio de enfoque."

Uno de los antecedentes últimos antes del rompimiento diplomático de Qatar, fue la visita de Donald Trump a la región -el Presidente estadounidense se ha jactado del rompimiento entre A. Saudita y Qatar como un logro personal en la lucha contra el terrorismo, pero MacLeod cree que Trump se ha convertido en una marioneta de los sauditas-. Trump, durante su visita a Riad, pidió el aislamiento total de Irán, explica el portal Mercado. Qatar, la nación más rica del planeta en términos de PBI per cápita, se permitió disentir, y poco después vino la ofensiva diplomática. En claro contraste con los festejos de Trump, el secretario de Estado, Rex Tillerson, y el secretario de Defensa, James Mattis, dijeron que la crisis entre los sauditas y los cataríes, no ayudaría en la lucha contra el Estado Islámico y el terrorismo en general. Recordemos que USA tiene la base militar desde la que lanza operaciones a todo el Medio Oriente ubicada en Qatar. Algunos en USA especulan con que Trump podria "no haber sabido" que Estados Unidos tiene tropas en Qatar.

Lo otro que sucedió fue que, pocos días después de esta visita, la Agencia de Noticias de Qatar publicó unas declaraciones del emir, Tamim bin Hamad Al Thani, en las que criticaba la oposición frontal de los países del Golfo contra Irán, además de emitir otras opiniones sobre Arabia Saudita e Israel. Los dichos -que falsos o no, representan la que ha sido de hecho la política exterior de Qatar desde hace mucho- fueron removidos poco después y Qatar asegura que se trató de un hackeo. Según la inteligencia estadounidense, se trataría una vez más de hackers rusos -muy en boga por estos días en los que se investiga la posible injerencia rusa en las elecciones de USA de 2016-. Los piratas informáticos rusos habrán plantado una noticia falsa con el objetivo de desatar la crisis en el Golfo Pérsico, según la inteligencia de USA. El FBI cree que esto habría sido con la intención de provocar divisiones entre USA y sus aliados (recordemos la base militar estadounidense en suelo catarí). Rusia niega estas acusaciones. Los hackeos, hayan existido o no, hayan sido perpetuados por hackers rusos o no, no terminaron con la Agencia de Noticias Catarí. El martes fue la cadena Al Jazeera -uno de los ejes de la disputa saudita-catarí-, la que anunció que había sido también hackeada-.

Para Henderson de Foreign Policy, existe la posibilidad de que el hackeo a la Agencia de Noticias de Qatar haya sido orquestrado por Irán, que estaba enojado por la postura anti-Irán que tuvo la conferencia del 20 y 21 de mayo en Riad, cuando el Presidente Donald Trump se encontró con el rey saudita y representantes de una docena de estados musulmanes. El 3/6, la cuenta de twitter del ministro de Exteriores de Bahréin, Khalid bin Ahmed al-Khalifa, estuvo hackeada durante muchas horas. El Gobierno responsabilizó por este incidente a los activistas de la oposición shiita. "El motivo de Irán sería mostrar la desunión del Golfo -así como su irritación ante el apoyo de Trump a la postura anti-iraní del Consejo de Cooperación del Golfo", explica Henderson.

Ni lento ni perezoso, el Presidente ruso, Vladimir Putin -aliado de Irán y del régimen de Bashar al-Assad en Siria-, habló telefónicamente con el emir de Qatar tras desatada la crisis del Golfo. Recordemos que durante la era de Barack Obama como Presidente de Estados Unidos, el demócrata mantuvo la política de minimizar la influencia estadounidense en Medio Oriente, y el Kremlin vio la oportunidad de aumentar la suya y fue tras ella. El 10/6, el ministro de Exteriores catarí, Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, mantendrá una reunión con su homólogo ruso, Sergei Lavrov, según Reuters. Aparentemente, no estaría en los planes de Putin encontrarse con al-Thani durante la visita.

"Qatar se ve a sí misma como una víctima de un plan de Riad y Abu Dabi, que han tenido tradicionalmente una relación antagónica con Doha a pesar de que comparten la pertenencia al Consejo de Cooperación del Golfo. Riad mira a Qatar (que, al igual que el reino, otorga al islam wahabista un rol central), como un alborotador regional. Doha, que permite a las mujeres conducir y a los extranjeros tomar alcohol, en cambio, acusa a los sauditas de darle al wahabismo un mal nombre. Mientras tanto, Abu Dabi desprecia el apoyo de Doha a la Hermandad Musulmana, que está prohibida en los Emiratos Árabes Unidos", escribió Henderson.

Para el analista de Foreign Policy, la raíz de los problemas de hoy se remonta a 1995, cuando el padre del emir Tamim, Hamad, echó a su padre, cada vez más ausente e irresponsable, del poder, en Doha. Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos vieron el golpe familiar como un precedente peligroso para las familias que gobiernan en el Golfo, y conspiraron contra Hamad. Según un diplomático residente en Doha en esa época, los 2 vecinos organizaron una misión para asesinar a Hamad, 2 de sus hermanos, así como algunos de sus ministros, y restaurar al antiguo emir. La supuesta consipración nunca habría tenido lugar porque los miembros de las tribus que se hubiesen encargado de ejecutarlo, traicionaron el plan horas antes de llevarlo a cabo.

Qatar insiste en que no cambiará su política exterior por presión de sus vecinos, no se doblgará ante este Qatarexit diplomático. Habrá que esperar para ver si podrá cumplir con su palabra, y también cuál será la reacción de Arabia Saudita y sus secuaces si efectivamente la cumple. Mientras tanto, Kuwait es el mediador que emprenderá el difícil trabajo de intentar calmar las aguas o apagar las llamas en el Golfo.