Lo que faltaba: Marcos también editó un relato económico en 8 tips

Circula ya en todos los despachos que tienen relación con Cambiemos, sean de funcionarios, legisladores o asesores, un dossier titulado “8 puntos clave sobre la marcha de la economía”, junio 2017, de la editorial Marcos Peña, en el que se aborda la difícil tarea de mostrar éxitos donde los números dan fracasos. ¿Para qué meterse en camisa de once varas con la asignatura pendiente cuando la estrategia electoral ya pasaba por meter abajo del poncho que, por más que ésta sea una administración a cargo de hombres de negocios, se tomó un año y medio para bajar la inflación y aún no consiguió ni siquiera estabilizarla a menos del 25% anual; que canjea empleos privados calificados por puestos públicos o de la construcción bajo el signo de la precariedad; que circunscribió el consumo a lo que un núcleo privilegiado gasta afuera del país o por internet; que en medio de una recesión facilitaron que se vendan autos, ropa y calzado de Brasil o China en lugar de los producidos en fábricas locales que están a media máquina, suspenden o echan personal, mientras el gobierno les hace tributar la mitad de los precios que ponen y encima las foráneas no pagan? ¿No era suficiente con plantear la brecha entre “nosotros y el populismo corrupto”, con la repetición del virtual “pato rengo” aunque esta vez electoral, CFK? Los 8 tips económicos que se destacan en el sumario de relato construido por los Peña´s team (¿no habrá llegado a juntar los 10 usuales del argot marketinero?) son “papita p´al loro” para que los institutos kirchneristas los destrocen a voluntad, al tiempo que difícilmente les sirvan al oficialismo de Cambiemos que tiene que dar la cara en la campaña. Conseguir el documento fue un hallazgo del "En Coordenadas", que dirige Claudio Chiaruttini.

