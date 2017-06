"En mis giras por la Provincia nunca me cruzo con Grandinetti"

ROSARIO. La cita es en un importante hotel de la ciudad. Aquí hace base Amalia Granata luego de recorrer las rutas provinciales, "que son un desastre", hacia las distintas localidades de Santa Fe. Ella chequea el celular, espera que el cronista se acomode y habla con sus asesores. En distintos momentos de la entrevista reforzará su as de espadas: la dedicación al trabajo. Hasta desplegará un curriculum-vitae en materia de salud, disciplina que antecedió sus estudios de periodista. "Trabajar no debería ser un requisito, pero la verdad es que vemos mucha gente que hace años que está en política y esta achanchada en sus bancas. O como (el diputado nacional Alejandro) Grandinetti, gente que ha sido electa y que ha dejado de trabajar para la gente que lo votó", dispara.

Granata revela a quien votó en el balotaje de 2015 sin pelos en la lengua, destaca más a su equipo de trabajo que al partido que lidera Sergio Massa y afirma que el socialismo "la verdad no ha hecho nada". Auténtica, Amalia Granata declara sin filtro:

-¿Donde creciste?

-En Rosario, en el barrio Agote. Mi familia sigue viviendo ahí, tengo 36 años y nací allí. Hace 40 años que mi familia vive en ese lugar.

-¿Cómo se definiría hoy Amalia Granata?

-Como una laburante, una trabajadora. Es lo único que hago todo el día.

granata2.jpg

-Y por qué decidiste trabajar en política?

-Porque me parece que hay que empezar a involucrarse; la gente que trabaja, sobre todo de manera honesta, debe involucrarse. La politica me encanta. Yo trabajo en los medios, estudié periodismo y creo que la política tiene mucho de comunicación. Y esto que estoy haciendo ahora con mi equipo, de recorrer los barrios, de compartir con la gente, de hablar con ellos para interiorizarme de sus situaciones, es algo que me apasiona.

-¿Y anteriormente habías tenido algún acercamiento a la política?

-Empecé a interiorizarme más en la facultad, estudiábamos política y allí me empecé a involucrar. Antes no, de chica, a los 18 años, comencé a trabajar porque me quería independizar y trabajé en Rosario, en el Sanatorio Americano, en el Sanatorio Laprida, en clínicas y laboratorios. Siempre en el área de salud y hasta estudié instrumentación quirúrgica. Nada que ver con los medios. Pero después fui a Buenos Aires y empecé a trabajar en los medios.

-¿Cuáles son las cosas que te gratifican de esta actividad?

-Hay muchos desafíos porque no es muy gratificante ver la situación en la que se encuentra la gente que yo visito a diario. La verdad que más que gratificarme, me entristece. Y a veces, está la impotencia de no poder ayudar de forma inmediata.

-¿Tenes algún miedo en base a arrancar una campaña electoral?

-No. Yo digo que "el que nada hace, nada teme". Y no tengo nada que ocultar, y por suerte, mi vida es totalmente pública y expuesta, no me preocupo.

-¿Tuviste, en el pasado, otras ofertas de espacios políticos para sumarte a participar?

-No, recién ahora.

granata-5.jpg

-¿Y por qué Sergio Massa?

-Más que Sergio Massa, es el espacio en el que estoy lo que me alentó a participar. Trabajo con gente que le gusta lo que hace, que le apasiona y es gente honesta. Yo siempre dije que si me metía en política y veía cosas que no me gustan, seguramente me voy a alejar. Y este no es el caso.

-Has dicho que podías aportarle a la política sobre cuestiones de género. ¿Crees que hay misoginia en la política?

-Sí. Hay misoginia en la Argentina, venimos de una cultura machista que es muy difícil de erradicar. Por supuesto que apoyo a las marchas de #NiUnaMenos y me parece que a partir de la política es donde puedan empezar a funcionar las consignas del #NiUnaMenos. Así que la idea es que si me presento y la gente me elige, empezar a trabajar desde la política para poder alcanzar ese #NiUnaMenos.

-¿Y en el ámbito político has visto discriminación por género?

-Sí, claro. Todos los ataques que vienen de la misoginia, de mi vida personal, de que he expuesto mi cuerpo por haber sido modelo desde chica y ponen fotos de cuando yo hacia campañas de ropa interior. Y la verdad que eso habla más de ellos que de mí.

-La última vez que hablamos me habías dicho que Alejandro Grandinetti se había olvidado de los santafesinos. ¿Tuviste algún acercamiento con él en el último tiempo?

-La verdad que en los recorridos que hacemos por Santa Fe no me lo cruzo. Y la gente tampoco lo ha visto nunca. Lo vio en campaña y después nunca más. No ha habido ningún acercamiento. El alejamiento lo produjo él, porque no me conoce, porque salió a hablar de un lugar que no se cual es. Si el tiene ganas de trabajar en conjunto, bienvenido sea.

-Entonces es cada vez más probable que el candidato del espacio se defina a través de las PASO...

-Las interrnas, el armado de las listas, es algo que no me preocupe.

-Pero no tendrías problemas en competir en las PASO contra el candidato del espacio de Grandinetti...

-No, no tendría problema.

-¿Que críticas le haces a la gestión socialista en la provincia de Santa Fe?

-Más que críticas, lo que noto en nuestras recorridas es que no hicieron nada. Visitamos con el equipo, Melincué y la laguna La Picasa, que están desbordadas hace años. O las rutas tambien. Yo estoy todo el tiempo arriba del auto porque estamos recorriendo todo Santa Fe y las rutas son un desastre. La verdad es que no han hecho nada. Y lo que sorprende es que la gente siga votando a los mismos.

-A quien votaste en el balotaje 2015: ¿Macri o Scioli?

-A Macri, porque me parecía que Scioli era más de lo mismo. Yo no sé si Macri nos va a salvar, pero necesitábamos gente diferente y que dejen de robar.

-¿Te movió alguna fibra los doce años de kirchnerismo para involucrarte en política?

-Si, claro. Y me la sigue moviendo al día de hoy. Cuando estoy con la gente que no tiene ni para comer, ni un baño, que vive de manera demasiado vulnerable y se te cruza por la cabeza un Lázaro Báez con no se cuanta plata no declarada, autos, maquinarias y hoteles; o un señor que tira un bolso con millones de dólares, la verdad es que me da asco lo que pasamos durante doce años.

-Si no sos electa en esta oportunidad, ¿seguirás vinculada a la política o esto es a todo o nada?

-Vamos a seguir trabajando en política. Quizas los viajes no sean tan seguidos, pero vamos a seguir trabajando en política. No hay dudas de eso.

-¿Por qué el santafesino debería elegir a Amalia Granata?

-Porque amo trabajar y quiero hacerlo para aportar a un cambio. Trabajar no debería ser un requisito, pero la verdad es que vemos mucha gente que hace años que está en política y esta achanchada en sus bancas. O como decía sobre Grandinetti, gente que ha sido electa y que ha dejado de trabajar para la gente que lo votó.