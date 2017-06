Festival de Batman para recordar a Adam West

3 temporadas le bastaron (1966 a 1968) a Adam West para ser Batman para siempre. No hubo ni habrá otro Batman igual. Tras el final de la serie, West siguió siendo Batman para el público y nunca más pudo salir del personaje. Wikipedia recuerda que ni siquiera su convincente interpretación protagonista en The Girl Who Knew Too Much como el cínico tipo duro Johnny Cain le permitió salir de la sombra del murciélago.

