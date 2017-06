¿Titan o Titanic? "Frenar la vuelta del pasado y frenar el ajuste del futuro"

El diputado nacional Sergio Massa celebró la incorporación de Libres del Sur al espacio de unidad 1País, compuesto por los equipos del Frente Renovador y el GEN de Margarita Stolbizer. “Hoy estamos acá para celebrar que Libres del Sur se sume a este gran equipo que quiere que la realidad de los argentinos cambie de verdad”, aseguró Massa.

El Movimiento Libres del Sur formalizó el acuerdo en un multitudinario acto en el microestadio de Argentinos Juniors, al cual se acercaron más de 8 mil personas.



Con la presencia de la diputada nacional Victoria Donda, el secretario general de Libres del Sur, Jorge Ceballos y la diputada por el GEN, Margarita Stolbizer, Sergio Massa aseguró estar “convencido de que este es el camino para sacar adelante a la Argentina” y que “tenemos una tarea titánica, no sólo frenar la vuelta del pasado, sino también frenar el ajuste del futuro. Esa tarea comienza hoy”.



Apuntó sus críticas hacia el oficialismo y confirmó que el país “necesita más trabajo y menos marketing, más sensibilidad y menos especulación”. “Necesitamos paz y unidad y que el Gobierno se ponga a trabajar en los problemas del presente, que entienda que hay mucha gente la está pasando muy mal y no puede seguir esperando al próximo semestre que nunca llega”, sentenció el diputado nacional.



En cuanto a los casos de corrupción relacionados al kirchnerismo y al macrismo, dijo que “Un País se construye con transparencia. El Lázaro Báez de ayer no puede ser el Calcaterra de hoy. En Argentina tiene que haber presos por corrupción, políticos y empresarios. Y tienen que devolver lo que se robaron”. "No tenemos ni hoteles, ni cuentas en Panamá, ni causas en la justicia de las que avergonzarnos", sentenció.



Aseguró que: "hay una alternativa entre corruptos y ajustadores, y la estamos poniendo en marcha, sumando con generosidad, a todos los sectores políticos, sociales y empresarios que creen que podemos tener futuro”.



“Un País se construye con trabajo. Un plan resuelve la emergencia, pero la cultura del trabajo es el motor de la movilidad social ascendente”, consideró Massa.



También centró los ejes principales del espacio en el combate de la pobreza y en la batalla contra el aumento de precios. “Buscamos un proyecto común que trabaje por una Argentina inclusiva que no deje a un 30% de la población en la pobreza, con jubilaciones dignas, que le permitan a nuestros mayores comer y curarse sin tener que mendigar y con una clase dirigente que entienda de verdad lo que le pasa a la gente, que en lugar de estar acordando el aumento de sus propios sueldos, se dignen a trabajar para bajarle los precios a los argentinos”, dijo.



Además reafirmó su oposición frente al “dietazo” de los diputados y aclaró que “es una vergüenza que mientras nosotros peleamos por bajar los precios de la canasta básica, el Congreso se aumente las dietas, parece que no saben cómo ayudar al bolsillo de la gente pero sí como llenar los bolsillos propios”.



El líder del Frente Renovador habló de la falsa grieta que divide al país y aseguró que “nos quieren convencer de que la alternativa a los problemas del presente la encontramos en las propuestas del pasado”. “El macrismo y el kirchnerismo son dos caras de la misma moneda: entre los dos intentan echarse la culpa, como si se tratara de un diálogo de sordos, mientras en el medio quedan los argentinos y sus problemas sin resolver. No nos van a doblar aunque nos quieran convencer de la grieta. La grieta no es más que el pozo con el que nos quieren dividir”, afirmó.



“Proponemos construir un país diferente, sin divisiones, con inclusión, con igualdad, con trabajo, con seguridad, con transparencia y con la libertad y la independencia necesarias para discutir un proyecto de país”. “Es tiempo en la Argentina de que la agenda la impongan las organizaciones sociales con la emergencia alimentaria y la emergencia social, las PYMES con la emergencia de los pequeños productores y los trabajadores porque hay que frenar el ajuste de salario”, concluyó Massa.



Por su parte, Victoria Donda sostuvo que "en la Argentina, los que no aceptamos un modelo de gobierno solo para ricos somos mayoría, los que no toleramos un modelo de gobierno corrupto somos mayoría, vamos a ganar en 2017 para gobernar en 2019".



Por el mismo espacio, Jorge Ceballos dijo que integrarán 1País “para hacer nuestro aporte desde la experiencia y continuo trabajo con los más pobres del país, con las mujeres que luchan contra el machismo y por igualdad de derechos, con los jóvenes que no compran el discurso de la apatía o buscan un cargo”.



También la diputada Margarita Stolbizer se refirió a la inclusión del partido en el frente y dijo que “1País no es para pocos ni para algunos” y que “es un proyecto desde la diversidad y el pluralismo para ser un proyecto de mayorías”. “No vamos a volver al pasado de la corrupción y la impunidad”, concluyó.



El acto contó con la presencia de más de 40 legisladores de Libres del Sur, GEN, Frente Renovador - UNA, quienes acompañaron desde el escenario las disertaciones de Daniel Menendez, Raquel Vivanco y Sofía Ardusso, integrantes de los equipos técnicos del espacio liderado por Victoria Donda y Jorge Ceballos.

"Para el dietazo en el Congreso no hubo grieta Macri- Cristina”



Previamente, Massa desarrolló los motivos por los cuales el espacio se volcó por la negativa a la hora de recibir los aumentos: "Hay dos cuestiones que resolver: la del curro de los supermercados y la de la rebaja de impuestos para que la gente pague menos. Esto se resuelve con una Ley que está ahora en tratamiento en el Congreso, por eso nuestra decisión de no aceptar el dietazo, porque mientras la gente pelea por llegar a fin de mes, el Congreso se aumenta la dieta".



Además el diputado nacional expuso las propuestas de la iniciativa "Bajemos los Precios", la cual ya alcanzó un millón de adherentes: "Cuando miramos la canasta de alimentos y de medicamentos, el crecimiento de precios viene acompañado de una fuerte presión impositiva, además aumentaron 130% los impuestos que le cobran a los jubilados sobre los medicamentos. Es por eso que estamos planteando que se eliminen los impuestos en los medicamentos que usan habitualmente los jubilados y los de 11 productos de la canasta básica, con los 22 mil millones que el Congreso presupuestó para devolución de IVA".



"El problema es que cuando mirás el último año y medio te encontrás que en Argentina hubo más de 50% de inflación y las jubilaciones no aumentaron a la par, con el agravante de que los jubilados son los que más sufren el aumento en medicamentos y alimentos que fue de más del 60%. Significa que perdieron 11 puntos de poder de compra. Para poner un ejemplo, por cada kilo de yerba que compraba un jubilado hace un año y medio, hoy compra 800 gramos", sostuvo Massa.



El diputado nacional agregó: "Nosotros rechazamos el aumento pero además lo presentamos por escrito con la firma de cada uno de nosotros, pidiéndole al Presidente de la Cámara que no nos lo liquiden porque no estamos de acuerdo, es una vergüenza. Para el dietazo en el Congreso no hubo grieta Macri- Cristina".



Para finalizar, Massa indicó: "Se enfrentan para alimentar la grieta pero se ponen de acuerdo para aumentar la dieta".