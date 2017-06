Polino reveló detalles de la cumbre Chimenteros/Macri

El Presidente Mauricio Macri se encontró en la Quinta de Olivos con un grupo de periodistas de espectáculos. Marcelo Polino, Ángel de Brito, Adrián Pallares, Mariana Brey, Susana Roccasalvo, Carlos Monti y Luis Ventura fueron de la partida.

En su programa “Ponele la firma” (América TV), Marcelo Polino contó cómo fue la reunión. Dijo que a él lo convocaron sobre la hora y se mostró emocionado por haber sido elegido: "Es la primera vez que me entrevisto con un presidente. No conocía la Quinta de Olivos", dijo. "Llegamos a las 5 de la tarde. Nos revisaron el auto, el baúl. Yo fui con Mariana y Ángel. Nos íbamos mensajeando con Pallares y Ventura. Nos hicieron pasar a un lugar, como una casa. Había un living, una puerta blanca atrás que intuyo era como el despacho donde atiende él a otras personas", describió. "Nos sentamos y a los 10 minutos llegó el Presidente. Estaba vestido muy casual. Tomamos café", agregó.

Entonces contó en qué consistió la reunión, que duró una hora y cuarto. "Nos preguntó como veíamos el país y cada uno dio su opinión", indicó. Entonces puntualizó qué fue lo que planteó cada periodista. "Pallares contó que vivió un episodio traumático, que asaltaron su casa y tiene mucho miedo. El presidente le preguntó si vivían en casa, departamento. Es en Flores. Habló de cambios en la policía, que se va a sacar policías que hacen la parte administrativa a la calle", contó.

Y siguió: "Se suma Mariana, que cuenta de salideras con motos en Quilmes. Hizo referencia a una villa cercana". Luego se refirió a Ventura: "Habló de la educación. Dijo que está guiando a unos chicos de un equipo de fútbol, que es muy difícil, que se tiene que encargar también de darles de comer".

Contó que desde que se supo que se encontraría con Macri muchas personas lo contactaron para decirle que le pidiera al Presidente por la agilización de los trámites para adoptar. Entonces él tomó esa bandera. "Si uno tiene la posibilidad de a la persona más importante llevarle la inquietud de muchas familias... Me dijo que estaba al tanto, que se iba a tratar de facilitar. Sentí que mi granito estaba puesto", dijo. Agregó que Macri los escuchaba y opinaba sobre lo que decían y que todo fue una charla informal.

"Yo pregunté cuándo van a meter en cana a los chorros que nos afanaron", comentó luego Polino. "Yo veo a mis colegas, los periodistas políticos, que fulano tiene 80 causas y que no va preso nadie. Dijo que estaba de acuerdo pero que no iba a interferir en el Poder Judicial porque no quería que pasara como en el otro Gobierno, que se digitaban los jueces", siguió.

Reveló además que notó conmovido al Presidente al tocar el tema del nene de 3 años asesinado en Lomas de Zamora. Contó que Macri dijo que quiere recibir a los padres pero sin la prensa presente. "Yo no sabría cómo seguir con mi vida si me pasara eso con Antonia", recordó que dijo.

En el medio del relato, Polino batalló con los comentarios de los periodistas que criticaron el encuentro en Olivos. También hablaron otros de los convocados, como Pallares. "Encontré un hombre más gánico de lo que veo en los medios. Me gustó, es un tipo firme que dice 'esto va a estar en 8 años'. Me quedé con la sensación de que es la primera de muchas reuniones y que puede llegar a servir", comentó.