72 horas decisivas: O CFK saca a Randazzo del PJ o va por afuera

Este miércoles 14/6 es la fecha límite para presentar alianzas electorales. Ese día se develará el primer misterio alrededor de la candidatura de Cristina Fernández: si su espacio político competirá dentro del PJ contra Florencio Randazzo –ya presentó sus avales para las PASO del peronismo- intentando desplazarlo con alguna estratagema judicial o si prescinde del sello partidario y compite con su propio armado que podría ser el Frente Ciudadano. Luego tendrá otra semana para definir si es candidata o no.

El kirchnerismo trabaja por estas horas en presentar su alianza en el PJ –como reclaman los intendentes que necesiten del sello- e inhabiliar a Randazzo. Además están en juego millones de pesos en publicidad oficial que el Estado destina al PJ y si Cristina va por afuera será otro regalo a su ex ministro además de la marca partidaria.

Luego estaría la alternativa de ir por afuera con otro título que podría ser el Frente Ciudadano que Cristina anunció en Tribunales de Comodoro Py cuando tuvo que declarar por primera vez como expresidenta.

Luego vendrá el tema de la candidatura. Randazzo descarta que Cristina se presente y relativiza los dichos de Jorge Ferraresi. Algunas encuestas indican que la exmandataria ya ha llegado a su techo de intención de voto que es muy similar a su piso. Pero la presión sobre la expresidenta es fuerte desde los intendentes que no quieren complicaciones en sus concejos deliberantes y que ven en Cristina a la única candidata competitiva del partido que les asegure además que no surgirá ninguna otra figura que rivalice con ellos en 2019. Aunque por las dudas también ayudan con algo de Randazzo.

A propósito de este panorama algunas opiniones del fin de semana, empezando por Eduardo Aulicino en el diario Clarín el 11/6:

Pasado mañana, vence el turno para anotar alianzas electorales con vistas a las primarias. Y diez días después, cierra el plazo para presentar las listas. En pocas horas irá quedando en claro si la movida del kirchnerismo deja de lado la idea de un frente sin el sello formal del PJ en Buenos Aires -algo que ayer perdía volumen en medios del peronismo- y luego, si finalmente Cristina Fernández de Kirchner será candidata. Se desvanece el tiempo de las veleidades y la ex presidenta parece atrapada en su red. Pesan las necesidades de sus seguidores más fieles y de los intendentes que se anotan en ese armado. Pero se trata, sobre todo, del destino inmediato que ella misma se fue tejiendo. Todo el juego que desplegó, para sumar jefes locales primero y para presionar a Florencio Randazzo después, indica que un paso al costado sería costoso. Es un riesgo ir a la pelea, en especial superado el tramo de las PASO, pero no resultaría para nada inocuo eludirla. Sería difícil calificar tal decisión como un movimiento estratégico para el 2019; más bien, pesaría la lectura corrosiva según la cual no competir equivaldría a desertar. Y ya se conoce: la deserción no es gratis; suele ser un camino sin retorno.

“Va a ser candidata. No hay otra”. Así definía anoche lo que viene un intendente sumado a la movida por la “lista de unidad” en el PJ bonaerense. Descartaba la idea de un frente por afuera de la estructura del peronismo para aislar a Randazzo -algo que en realidad depende de la ex presidenta, cuyos socios menores pueden anotar un sello- , y sostenía que el ex ministro terminaría aislado por sí solo, sin chances reales de competir.

La ex presidenta enfrenta en estas horas el desafío bonaerense. Alinear a la principal estructura del peronismo ya no es una pieza más aunque central de una estrategia mayor, sino la llave para alentar el imaginado proyecto de retorno. Buenos Aires asoma así como la única carta que resta jugar para volver al principio de su plan. ¿Es también la última? Eso, si compite, lo decidirá el voto. Y en un sentido más amplio, la sociedad, aún si no lo hace.

Pablo Winokur en el portal del canal de noticias TN:

Un encuestador que trabaja para distintos partidos políticos explica que en sus últimas mediciones el piso y el techo de intención de voto de Cristina Kirchner se acercaron casi por completo. 28% a nivel nacional y 30% en provincia de Buenos Aires. Conseguir cada punto por encima de ese 30% será una tarea titánica. El dato lo confirmó otro encuestador que trabaja desde 2003 para el Frente para la Victoria. Insaurralde en 2013 sacó el 32% y perdió; Néstor Kirchner en 2009 sacó el 32% y perdió. Con 30 puntos la derrota es casi segura.

¿Randazzo cree que Cristina será finalmente candidata? “Yo la conozco. Si fuera candidata ya lo habría dicho”, les dice a sus seguidores. Y asegura que sería raro que la expresidenta anuncie una candidatura a través de un intendente… Jorge Ferraresi, intendente de Avellaneda, había dicho tras una reunión con ella que Cristina sería candidata.

Una primera definición se va a conocer este miércoles 14 a las 0 cuando se presenten las alianzas electorales. Ahí se va a saber si el Frente para la Victoria va con ese nombre, si en cambio se presenta el “Frente Ciudadano” y qué pasará con el PJ. Y esa decisión podría arrojar las primeras pistas sobre si finalmente Cristina será o no candidata. ​

Carlos Claá en el diario Perfil

La ex mandataria está plantada en su posición. “Cómo le voy a dar una interna a un ex ministro mío. No me voy a desgastar”, le dice a su entorno. Los intendentes sobreactúan esa pose: “Es como que boxee un campeón del mundo contra un pibe”, dice (otra vez) Ferraresi, quien se convirtió en el vocero de la avanzada kirchnerista.

Según la reciente encuesta de Julio Aurelio, Cristina tendría una intención de voto para senadora del 28,7%, mientras que Randazzo quedaría muy lejos, con el 7,1%. Si algo del voto peronista del ex ministro de Transporte se mudaría a la ex presidenta, conseguiría superar a la fórmula de Cambiemos, que obtendría el 29,8%. Con un detalle: según Aurelio le confirma a NOTICIAS, la imagen de la ex presidenta va en aumento desde que reapareció en los medios.

“Muchos intendentes ya se habían comprometido con Randazzo, pero si Cristina juega no les queda otra que irse con ella”, cuenta una fuente del peronismo. Los mandatarios comunales saben que si la ex presidenta encabeza, detrás vendrán muchos de los que ellos consideran “los impresentables”. “Se hace complicada una campaña con Boudou, D’Elía, Sabatella y Diana Conti”, se queja la misma fuente. Además, tienen temor a que si se enfrentan con Cristina, el Frente para la Victoria le haga una lista a concejales en su distrito y les saquen legisladores.

La disputa entre el kirchnerismo y Randazzo puede terminar, si ninguno de los dos afloja, en el tribunal electoral de la Provincia. ¿Quién llevará el tan deseado sello del Partido Justicialista? Además, la lucha no es solo simbólica, sino también económica. Como la ley obliga a que el Estado entregue una cierta cantidad de dinero, basada en el número de afiliados que tiene un partido, el que sea ungido por el PJ tendrá un respaldo mayor.

Joaquín Morales Solá en el diario La Nación:

En lugar de someterse quietamente a las primarias del peronismo, prefirió convertirlo a Randazzo en un héroe del anticristinismo. Se puede hacer una descripción psicológica (o psiquiátrica) de la ex presidenta, pero es mejor analizarla con el vademécum de la política. Ha perdido los reflejos políticos. Y los perdió hace mucho tiempo. La silenciosa aceptación de una interna con Randazzo le habría dado un triunfo arrollador sobre su ex ministro. Eligió perseguirlo y proscribirlo a Randazzo con la misma torpeza política con que seleccionó a Carlos Zannini como candidato a vicepresidente de Daniel Scioli y a Aníbal Fernández como candidato a gobernador bonaerense. Así le fue.

El pretexto de la unidad del peronismo es sólo eso: un pretexto. Una elección interna no pone en duda la unidad de un partido en ningún lugar del mundo. El cristinismo ha roto con el peronismo en casi todos los distritos. En Córdoba, en Capital, en Santa Fe y en Mendoza. Acaba de hacerlo en Corrientes, en Chaco y en La Rioja. La unidad sólo es necesaria en la provincia de Buenos Aires porque ahí está ella.

Randazzo, que se presentará en el PJ, se quedaría con el dinero del partido y con la campaña publicitaria gratuita del Estado. ¿Qué ganaría Cristina con semejantes compañías y con tantas carencias? Otra alternativa es sumarlo al PJ a esa coalición y expulsarlo como candidato a Randazzo por los votos de partidos insignificantes. Es imposible explicar por qué Cristina cree que Quebracho, D'Elía, Amado Boudou o Hebe de Bonafini la ayudan en una elección popular. O ella se quedó sin sensibilidad política o nunca la tuvo y fue Néstor Kirchner, vivo o muerto, el arquitecto de todas las victorias electorales de los Kirchner.

Una reciente encuesta nacional de D'Alessio/Berensztein dio cuenta de que el 55% de los consultados respondió que sería una decisión desacertada que Cristina se presente como candidata a senadora. ¿Quién entonces podría disputarle el terreno en su mismo espacio?, repreguntaron. El 84% respondió que es Randazzo el que puede hacer eso. Un resultado imposible (e inverosímil) hace apenas un mes.