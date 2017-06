Diego Latorre promete demandar al periodista Rizzo por lo de Natacha Jaitt

El run-run de Diego Latorre y Natacha Jaitt es el tema mundano matutino mientras se espera la irrupción de Yanina Latorre, la 3ra. en discordia.

Durante la noche del domingo 11/06, en la red social Twitter estalló una noticia que filtró el periodista Topo Rizzo en su web ElTopoRizzo: "¡BOMBA EXCLUSIVA! GAMBETITA LATORRE DE TRAMPA CON UNA FAMOSA".

La información asegura que Latorre y Jaitt se encontraron en el departamento que la presentadora/conductora/actriz porno comparte con su hermano Ulises.

"Diego cree que está todo armado y es fácil comprobar que no es él por la forma de escribir que se evidencia en el falso chat", aseguró a allegado a Diego Latorre a la web PrimiciasYa.

Latorre presentará la demanda contra el periodista.

La semana pasada, la conductora de Mega 98.3 publicó un tweet dando cuenta del robo de una tablet.

La esposa de Diego, Yanina Latorre, no irá al programa de Ángel de Brito (Canal 13) donde es panelista hasta que se esclarezca la situación y su marido demande a Rizzo.

Los tuits sobre la situación hacen foco en el comentarista deportivo y ex jugador de Boca Juniors. Por ejemplo:

Lindo momento para recordar estos tweets entre @yanilatorre , @NatachaJaitt y @dflatorre No sean malos y no le den RT. #latorre pic.twitter.com/2W0aZOT7aO

