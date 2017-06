"Larreta repite los argumentos que le baja Durán Barba"

CIUDAD DE BUENOS AIRES. Martín Lousteau, quien competirá en la Ciudad por una diputación nacional en nombre de la UCR y el socialismo porteño, dijo que tiene "mejor relación con (el presidente Mauricio) Macri, que con (Horacio) Rodríguez Larreta; tengo otro tipo de diálogo. El jefe de Gobierno sólo piensa en el 2019 y en su reelección".



"Al Presidente le dije que iba a competir, y me dijo 'Por eso te elijo (para embajador)'; yo lo hablaba con el Presidente. Eso de que en la cabeza de ellos (miembros del Gobierno) esta posibilidad no existía, es una mentira", agregó Lousteau en diálogo con FM Milenium.



También señaló que "no es verdad que (en Cambiemos) descartaban que yo iba a volver a competir; ellos lo sabían, y ahora Rodríguez Larreta y Santilli repiten: 'él se fue, nos dejó'; repiten el argumento que les baja (Jaime) Durán Barba, porque no quieren que compita dentro de Cambiemos".



Respecto de la gestión del PRO en la Ciudad, el exministro de Economía de Cristina Kirchner explicó que "se gastan millones de pesos por año para hacer encuestas y focus group; Durán Barba trabaja mucho en la ciudad y te dice cómo te manipula; discrepo con esa política, no me gusta la política de la apariencia".



Consultado por sus cambios de posturas políticas en los últimos años, al pasar por el kirchnerismo, ser parte del gobierno de Cambiemos y, ahora, pasar a la oposición, Lousteau indicó que "Larreta estuvo en la Anses con Menem y en el PAMI con la Alianza, y estuvo con Ruckauf; discutamos todo,discutamos lo de Lilita (Carrió), también, que estuvo en la Alianza y se peleó con Alfonsín".



"Yo aparezco como ex ministro kirchnerista, pero (Graciela) Ocaña nunca aparece así; fui cuatro meses ministro de Economía y mis peleas fueron públicas, con (Guillermo) Moreno, con el Indec; Cristina (Kirchner) fue responsable de lo qué pasó", apuntó el economista.



¿Alianza con Sergio Massa?



La foto de medidos del año pasado entre el líder del Frente Renovador, Sergio Massa y el entonces embajador argentino en Washington, Martín Lousteau en Estados Unidos causó especulaciones de todo tipo sobre una eventual alianza. Lo mismo sucede casi un año después, a días del cierre de listas para las legislativas de agosto y octubre.



Lo cierto es que Massa necesita levantar la floja imagen que tiene en la Ciudad. Por eso, evalúa apoyar la candidatura de Lousteau en la Ciudad. Si bien trascendió que el Frente Renovador piensa en una lista única encabezada por Mirta Tundis y Matías Tombolini, el reciente encuentro de Lousteau con referentes peronistas en Tucumán, como el gobernador Juan Manzur y su antecesor, José Alperovich, dispararon las especulaciones sobre una eventual alianza ECO- Frente Renovador.



Además, si bien la UCR de la Ciudad, encabezada por Emiliano Yacobitti, descarta una alianza con el peronismo, trascendieron reuniones con referentes del PJ porteño y el kirchnerismo, como publicó Urgente24, con el ex ministro de Economía y diputado nacional, Axel Kicillof.

También habrá que ver qué pasa con el socialismo, otro aliado de ECO que en la Ciudad lidera Roy Cortina, pero que en el Congreso es parte del interbloque Progresistas que encabeza el GEN de Margarita Stolbizer y Libres del Sur, de Victoria Donda, dos aliadas de Sergio Massa dentro del espacio "1 País".

Rodríguez Larreta comienza a definir listas

Por el lado del PRO en la Ciudad, lo más importante pasa por la candidatura de Elisa Carrió a la cabeza de la lista de diputados nacionales por "Vamos Juntos", alianza electoral del macrismo y la Coalición Cívica que se formalizó con una recorrida de campaña el fin de semana pasado por CABA.Para el resto, la idea del larretismo es que el segundo y tercer lugar lo ocupen PRO puros, uno de los cuales sería para la vicepresidenta primera de la Legislatura porteña, Carmen Polledo. En el cuarto lugar, estaría el “lilito” Fernando Sánchez, quien busca renovar su banca de diputado ganada en 2013 cuando compitió en la alianza UNEN. Estas bancas serían ocupadas en la Cámara baja con la obtención de alrededor del 30% de los votos.Pero en el quinto y sexto escanio consideran a un radical porteño más ligado al oficialismo que a ECO, espacio de Lousteau, que podría ser Facundo Suárez Lastra o Jesús Rodríguez, más otro del PRO.En cuanto a la Legislatura porteña, el PRO forjó la tradición de que la lista de legisladores la encabece alguien ligado a los Jóvenes PRO. Se hablaba del actual presidente del movimiento en CABA, Martín Cesar, pero en el parlamento se habla de la actual legisladora Victoria Roldán Méndez que responde a Marcos Peña.

Méndez quedaría como jefa de un bloque, lugar que hoy ostenta Francisco Quintana, también secretario general del PRO a nivel nacional y cercano al jefe de Gabinete de Mauricio Macri y que reemplazaría a Polledo como vicepresidente primero. Dentro del PRO también postulan a Agustín Forchieri, que responde al vicejefe de Gobierno, Diego Santilli y Daniel Presti, cercano al asesor de Macri, José Torello, para la jefatura de bloque.