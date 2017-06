Paro de colectivos en Córdoba: Choferes rompen la protesta

Continúa el conflicto con los choferes del transporte urbano en la ciudad de Córdoba, que este lunes (12/06) cumple 8 días de paro. Sin embargo, un grupo de choferes de la empresa Ersa decidió romper la protesta y comenzar a prestar el servicio.

Los 40 choferes, reunidos en avenida de Circunvalación, manifestaron temor aunque aseguraron que la medida “no da para más”.



“Circulamos con un poco de temor pero ya lo tenemos decidido. Ya no da para más esto, ya que muchos compañeros han sido desvinculados. Acompaño la protesta pero esto tiene un límite. Pienso en mi familia. ¿Qué hago si pierdo mi trabajo?”, dijo a Cadena 3 un chofer del interno 32.



“Los choferes están tomando conciencia y se están dando cuenta que se tienen que presentar a trabajar. Por el momento Coniferal no ha tomado personal nuevo. Aunque seguimos llamando a más choferes para que se sigan sumando. Pero no descartamos tomar mayor personal”, dijo Miguel Tolosa, jefe de Tráfico de Coniferal.



Hoy se implementó, además, el sistema de transporte alternativo gratuito en la ciudad de Córdoba, después de que la Municipalidad dispusiera un plan de contingencia para paliar los efectos del paro de transporte urbano de pasajeros.



Según Cadena3, esta mañana hubo al menos dos incidentes: un coche de la línea Ersa sufrió la pinchadura de un neumático y choferes que protestaban increparon a un conductor de un colectivo de Aucor. En este caso, intervino la Policía para calmar los ánimos.



El plan consiste en la circulación de alrededor de 160 colectivos, custodiados por fuerzas de seguridad, en los nueve corredores centrales y con viajes gratuitos.



El comisario Jorge Gómez dijo a Cadena 3: "Se dispusieron 600 efectivos de la Policía de Córdoba para el operativo; 400 gendarmes y 50 policías federales".



"Trabajamos con un binomio de gendarmes arriba de los colectivos más una dupla de motos que acompañarán a líneas troncales", indicó.



Y agregó: "Tendremos corredores seguros, habrá gente de Infantería y móviles no identificados con gente de Investigaciones para minimizar el vandalismo y las agresiones"."Les pedimos responsabilidad a los dirigentes gremiales, queremos mantener la tranquilidad y la paz social", expresó.



Por otra parte, la Municipalidad abrió un registro para quienes deseen poner a disposición sus vehículos para realizar los recorridos troncales. Los interesados deberán inscribirse en el cuarto piso del Palacio 6 de Julio, donde se les dará una identificación.



“Un gran número de gente vino a expresar su solidaridad para ponerse a disposición de la Municipalidad y colaborar. Tenemos abierto un registro y una vez que estén individualizados, se verifica que tengan seguro y cédula verde y se los identifica con un corredor", dijo Rossi.



A su vez, los colectivos interurbanos estarán autorizados a parar en la ciudad y a subir pasajeros, pero cobrarán el boleto.

Cabe recordar que en la medianoche del viernes pasado, la UTA firmó un acuerdo con la Municipalidad y los empresarios para adelantarles el pago de un bono, para marcha atrás con los despidos y para que no les descuenten los días (unos 11.000 pesos). Pero los delegados entienden que todos los puntos son "a conversar" y los rechazan.



En medio de la crisis, los gremios de la CGT Rodríguez Peña, liderada por el kirchnerista Mauricio Saillén, analizan las claves para decretar un posible paro provincial.



Los choferes cordobeses reclaman la reapertura de la paritaria nacional, disconformes con el 21% acordado, pero la propuesta fue rechaza por la UTA nacional que sólo planteó la posibilidad del adelanto del pago del bono de 5800 pesos (les darían 350 pesos más). En octubre y en enero, la UTA nacional discute la cláusula gatillo.



Roberto Fernández, secretario de UTA nacional (muy criticado por la delegación cordobesa del gremio), se manifestó "muy angustiado" por la situación vivida en esta ciudad. Emitió un comunicado instando a acatar la conciliación obligatoria y respaldó al interventor de la filial local, Luis Arcando, y al secretario de Interior Jorge Kiener, quien actuó como mediador.



Respecto de los 82 choferes despedidos, indicó "sólo nuestro sindicato podrá garantizar la reincorporación, el cese de las intimaciones y la recuperación de los días perdidos, en tanto y en cuanto, se respete la autoridad y la ley".



Rubén "el Pollo" Sobrero, dirigente de la Unión Ferroviaria, encabezó el viernes pasado un piquete en la puerta de la UTA cordobesa y acusó a la dirigencia gremial nacional de no querer llegar a un acuerdo y prometió regresar con más sindicatos.



# "Es el peor rostro de la política sumado a lo peor del gremialismo"



El intendente Ramón Mestre culpó a sectores gremiales, la izquierda y al kirchnerismo de alentar el "conflicto ilegal" del transporte urbano de pasajeros en Córdoba.



"Es el peor rostro de la política sumado a lo peor del gremialismo", dijo Mestre a radio Mitre Córdoba, según publica La Voz.



El intendente anunció que se están sumando nuevos choferes al esquema de emergencia y que se incorporaron otras 40 unidades, con lo cual –según Mestre– ya son 200 los colectivos circulando.



Mestre reiteró que el conflicto es "ilegal" y ratificó los despidos. "Hemos sido muy respetuosos, le dijimos que vuelvan a trabajar, se cumplieron todos los pasos, insistimos en dialogar a pesar de la ilegalidad. Se dialogó todo el fin de semana y siguen en la ilegalidad", explicó.



El intendente reiteró que la UTA Córdoba alcanzó un 120% de aumento salarial en tres años y que tiene una conducción "deslegitimada".



"Necesitamos recuperar el estado de Derecho", señaló. E insistió en la necesidad de una ley que declare al transporte urbano como servicio esencial.