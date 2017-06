Insaurralde: "La gente que me putea tiene razón”

El intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, salió a hablar sobre la crítica situación que se vive en dicha localidad, tras las 4 muertes en hechos de inseguridad en la última semana, y entendió el descontento de los habitantes de la zona. “¿Te pensás que no me duele? La gente que me putea tiene un dolor enorme y tiene razón”, dijo al ser consultado por los recientes episodios.



“Trabajamos incansablemente, a veces no se ve todo lo que uno hace. Con el caso de Agustín (el nene de tres años asesinado durante un robo el miércoles en Villa Centenario) asistimos a la familia, los acompañé al velatorio, estuvimos el sábado, el domingo, y este fin de semana fue un momento trágico también con esta pareja (Braulio y Josefa, los jubilados que murieron en un choque de autos mientras eran secuestrados). Mi estilo es estar al lado de cada uno de los vecinos”, aseveró.



“Cuando hay una muerte, cuando hay un dolor, es muy difícil explicar todo lo que se hace, cuando pasa una muerte así, todo se viene abajo. Hay que ponerse del lado de la gente, que tiene razón. ¿Qué familia quiere estar a las 9 de la noche protestando frente a una comisaría? La gente tiene desesperación”, admitió.



En medio de los rumores sobre su domicilio, Martín Insaurralde salió a aclarar que no vive en Puerto Madero y aseguró que la vivienda donde reside está en Banfield.



“Vivo en Lomas de Zamora, en Banfield, lo que salió fue un audio de 2014, mi mujer (Jésica Cirio) había alquilado ese año en Puerto Madero, pero tiene su departamento en Palermo, y algunas veces me quedo a dormir ahí y me seguiré quedando, pero vivo en Lomas de Zamora y trabajo en Lomas de Zamora los siete días de la semana”, enfatizó.



Cabe recordar que la semana se produjeron cuatro muertes producto de la inseguridad en Lomas de Zamora. Agustín Bustamante (3), Mirta Alegre (40) y el matrimonio secuestrado de Braulio (70) y Josefa (67) Herrera, fueron las cuatro víctimas fatales de la inseguridad que se vive en el municipio donde los vecinos salieron a expresar su preocupación respecto de la impunidad con la que se manejan los delincuentes en la zona.

Ayer, vecinos salieron a protestar y reclamar mayor seguridad. "No damos más con lo que está pasando", contó una vecina de Braulio Herrera y Josefa Carrozeri, el matrimonio que fue secuestrado por delincuentes y murió en un choque contra un árbol cuando los perseguía la Policía.