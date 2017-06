Yanina lloró y Latorre rompió el silencio: "Mi relación con Jaitt era superficial"

Continúa el escándalo mediático por el presunto affaire de Diego Latorre con Natacha Jaitt. Y ahora hablaron los dos protagonistas que faltaban. Primero fue Yanina Latorre, esposa del comentarista deportivo, quien antes de que termine el programa 'Los Angeles de la mañana', donde es panelista, hizo declaraciones y rompió en llanto: "Que hablen los protagonistas, sé que es un daño hacia mi y me hago cargo. Alguien me está cobrando algo", dijo mientras contenía las lágrimas.

"No me busquen porque yo no voy a hablar. Yo no doy la cara porque no hice nada, me toca de refilón", agregó. “Yo no puedo hablar porque no soy la que fui infiel”, sumó.



Cabe recordar que Yanina y Diego están casados hace 25 años y son padres de Lola (16) y Dieguito (13).

Luego fue el turno de Latorre, quien desmintió ser quien aparece en las imágenes junto a la morocha, aunque reconoció: “Mi relación con Natacha era superficial”.



“No tengo nada que decir, que hablen mis abogados sobre esto. Yo no tengo nada que decir”, se excusó de inmediato en diálogo con el portal Ciudad. “Todavía no sé lo que van a hacer (sus abogados), ahora estoy yendo a una reunión con ellos y nada. Lo delego todo”, sumó.



“No me sorprende nada en este mundo. Pero no quiero hacer ninguna declaración más. Ahora voy a interiorizarme un poco más en los pasos a seguir”, sumó, minutos antes de reunirse con sus abogados.



Luego de insistir en que las conversaciones calientes son falsas, el ex futbolista tuvo que salir al cruce del descargo televisivo que hizo su propia mujer, quien aseguró en el ciclo Los ángeles de la mañana: “Yo no puedo hablar porque no soy la que fui infiel”.



“No lo sé (lo que dijo Yanina), no tengo nada para decir. Con ella está todo normal, no pasa nada. Duele porque hay hijos de por medio, pero sabemos que son las consecuencias de nuestros trabajos”, aseguró.



Por último y consultado sobre el vínculo que mantenía con la ex estrella porno, Latorre se excusó: “Bien, era buena, pero superficial. Nada más”.