"El gran comunicador de la corrupción K fue López con sus bolsos"

Jaime Durán Barba sigue visitando programas de televisión para promocionar su último libro, 'La política en el siglo XXI'.

En esta oportunidad, el gurú comunicacional del presidente Mauricio Macri visitó los estudios de 'La hora de Maquiavelo', que conduce Diego Dillenberger por el aire del canal Metro.

Allí, Durán Barbá excluyó a Jorge Lanata como el "gran comunicador de la corrupción de los Kirchner" y le reservó el lugar a José López, el exsecretario de Obras Públicas, hoy preso por haber intentado esconder bolsos con US$9 millones en un convento.

"Había un discurso de una hora diciendo 'acá se llevaron US$1 millón, acá medio millón'. A los 10 minutos se duerme la persona, no oyó nada, no le importó nada. Eso no sirvió. Comunicás cuando es llamativo: hay un tipo medio loco con millones en su coche en el conurbano. Y dices: '¿Y este tipo?'".

Para el consultor ecuatoriano hubo una serie de elementos que "ayudaron a la comunicación" de ese episodio. "Había coincidencias de nombres: él se llama José, le observa Jesús, la monja se llama María. Era todo rocambolesco. Alguien ve eso y no se olvida más", dijo.

"Por qué comunicó: la noche, la madrugada, las monjas, el convento. Eso comunica de una forma sensacional. La comunicación no son textos, no son números, es un conjunto de elementos, entre los cuales están las imágenes", sentenció.