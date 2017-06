Comunicado: El custodio de Báez se cayó de un "área restringida"

El Sanatorio Los Arcos difundió un comunicado para informar sobre el "accidente" que sufrió un custodio de Lázaro Báez en dicho nosocomio.

Cabe recordar que esta madrugada, un efectivo del Servicio Penitenciario Federal (SPF) que custodiaba al empresario kirchnerista internado en Los Arcos resultó herido tras caer desde el segundo piso.



El comunicado del sanatorio informa que el "accidente", tal como lo calificaron, se produjo en un "espacio restringido" del centro de salud ubicado en el barrio porteño de Palermo.



"Lamentamos el accidente que tuvo lugar en nuestro establecimiento y por el cual terminó afectado un miembro del Servicio Penitenciario Nacional (SPN). Todos nuestros profesionales están interactuando con el paciente y con su familia para su íntegra y pronta recuperación", afirmaron desde el centro de salud en un comunicado difundido a la prensa.



"Cabe remarcar que no se trata de un balcón, sino por el contrario de una área técnica de acceso restringido y que a tales fines se utilizan elementos de seguridad ya que -entre otras funciones- está destinado a la limpieza de los paños de vidrio externos del Sanatorio", explicaron.



"Por razones que la Justicia determinará, un miembro del SPN ingresó a este lugar, y esto derivó en el lamentable accidente al que nos referimos. Esperamos el pronto restablecimiento del paciente y estamos a disposición de la Justicia para acompañar todos los elementos que los peritajes requieran", expresó el comunicado.



La clínica aclaró que la institución "está preparada para la atención de todos nuestros afiliados, inclusive de aquellos que se encuentran privados de su libertad debido a un proceso judicial". "No es la primera vez que el Servicio Penitenciario Nacional (SPN) ha solicitado la colaboración de nuestra compañía, la que ha respondido siempre en tiempo y forma, a los fines de brindar cobertura a nuestros afiliados que se encuentran en tales circunstancias", agregaron.



"Frente a estos casos particulares, el SPN -o el organismo de seguridad competente- es el encargado de diagramar y ejecutar los procedimientos que tienen vínculo exclusivo con la seguridad del paciente. Por ello, cuando en la madrugada del día domingo 11/06/2017 –y según consta en el Libro de Guardia, que ya ha sido puesto a disposición de la Justicia- se nos requirió la habilitación de una puerta hacia un espacio restringido, que no es transitado por ninguna persona externa al Servicio de Mantenimiento del Sanatorio Los Arcos, las autoridades del establecimiento accedieron a esta solicitud atento haberse invocado razones de seguridad", comentaron sobre el episodio.