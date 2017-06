Aún hay 10.000 puestos de venta ilegal en la Ciudad

La CAME (Cámara Argentina de la Mediana Empresa) destaca que esta es la segunda medición donde se viene observando mejoras en la situación, en gran medida por el trabajo conjunto que se viene realizando entre las cámaras de comercios locales y el Gobierno de la Ciudad.

Sin embargo, y pese a la política anti manteros que lleva adelante la administración de Horacio Rodríguez Larreta en focos como Once y Flores, muchos trabajadores informales se mudaron a Liniers, donde la ocupación ilegal y el perjuicio a los comerciantes es aún muy grande.



Por eso, según la cámara empresaria lo más destacado de estos meses en CABA fue la erradicación total de los manteros en la Av. Avellaneda y en el barrio de Once, "donde no sólo se puede percibir el progreso en las ventas de los comercios de la zona, sino también la mayor limpieza y seguridad en las calles. Algo similar está sucediendo en peatonal Florida, Flores y Caballito, donde se advierte un notorio trabajo de las autoridades para reducir la clandestinidad".



Sin embargo, la CAME señaló que "muchos de los manteros que se desplazaron de allí, fueron reubicados en predios especialmente preparados para ellos. El comercio ilícito sigue alto por los vendedores que persisten en barrios como Liniers o San Telmo entre otros".

La cámara empresaria se refiere a la "mutación" que sufrieron principalmente barrios como Liniers, con los manteros que no entraron a los cursos de la CAME, luego de un convenio con el Gobierno porteño para "blanquear" la venta ilegal.

Venta callejera en Liniers desde un dron



Según afirmó el propio Rodríguez Larreta, la Ciudad avanzará con las mismas medidas que en Once y Flores, o en la peatonal Florida, aunque no hay una fecha estimada.



En tanto, del mismo informe de CAME se desprende que el comercio ilegal sigue abrumando al país. En mayo se detectaron 86.728 puestos irregulares entre saladitas y manteros en la vía pública en 465 ciudades relevadas. Se encontraron en total 662 saladitas en 110 localidades



De esta manera, el comercio irregular ascendió a $ 5.958 millones en mayo de 2017. En los últimos nueve meses hubo mucho desplazamiento de vendedores clandestinos hacia el interior del país.

En la vía pública, en las ciudades con saladitas, donde solían ubicarse la mayor parte de los manteros, la cantidad de estos cayó 35,1 %. De 20.920 vendedores en agosto de 2016 se pasó a 13.576 en mayo 2017, es decir, 7.344 menos. El 22 % de esa baja ocurrió en CABA (especialmente en Once y en la Av. Avellaneda).

En cambio, en las localidades sin saladitas, el número de manteros creció de 6.150 en agosto 2016 a 10.840 en mayo pasado. En total, en las 465 urbes relevadas se encontraron 24.416 de estos comerciantes ilegítimos.