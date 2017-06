93 de George H.W Bush, el Presidente que conoció a Bin Laden

George Herbert Walker Bush nació en Milton (Massachusetts, USA), el 12/06/1924, hijo de Prescott Sheldon Bush y Dorothy Walker Bush. Luego la familia Bush se mudó a Greenwich, Connecticut, una localidad fue apacible repleta de banqueros y hombres de negocios, con un bonito embarcadero para yates y muchos árboles.

Prescott Sheldon Bush era hijo de Samuel Bush, un ejecutivo ferroviario, después empresario siderúrgico, y, durante la 1ra. Guerra Mundial, oficial a cargo de la coordinación y asistencia a los contratistas de armamento.

Prescott fue senador republicano por Connecticut y también ejecutivo bancario en Brown Brothers Harriman, el más antiguo de los 'private banks' estadounidenses, en el cual también se desempeñaron, en tiempos sucesivos, W. Averell Harriman, Robert A. Lovett, Richard W. Fisher, Robert Roosa, y Alan Greenspan.

Por lo tanto, es evidente que Bush proviene de una familia adinerada y con múltiples conexiones en la América corporativa.

Él pasó por la Academia Phillips en Andover, Massachusetts, y fue admitido en Yale, pero en diciembre de 1941, luego del ataque de Pearl Harbor, ingresó a la Armada como aviador: el 09/06/1943, 3 días antes de su 19no. cumpleaños, fue el aviador naval más joven de aquella marina de guerra, y llegó hasta teniente en el Escuadrón Torpedo y luego en el USS San Jacinto, participando de 58 combates en la 2da Guerra Mundial contra el Imperio de Japón, y recibió la Cruz del Aviador.

Una vez casado, Bush volvió a Yale. Se graduó en 1948 y luego se mudó a Texas donde entró en el negocio del petróleo, gracias a los contactos de su padre. En 1951 creó Bush-Overbey Oil Development, en 1953 fue co-fundador de Zapata Corporation y en 1954 pasó a dirigir Zapata Offshore Company.

Él ingresó a la política en 1964 cuando se convirtió en presidente del Partido Republicano en el condado texano de Harris, y en 1966 fue elegido representante por el distrito 7 de Texas.

Bienvenida en la Casa Blanca



Con Richard Nixon, George Bush fue embajador en la ONU (1971-1972) y fue de la primera delegación diplomática en Beijing (1974-1975). Por entonces ya presidía el Comité Nacional Republicano, y entre 1976 y 1977 dirigió la CIA.

Bush quería ser candidato a la Casa Blanca pero irrumpió el carismático gobernador de California, Ronald Reagan. Bush tuvo que conformarse con la vicepresidencia entre 1981 y 1989. Luego, le sucedió como candidato republicano y ganó las elecciones de 1988.

La conexión

Su legislación de inmigración aumentó el número de personas que podían emigrar legalmente a USA. También es recordada su ley de Aire Limpio. Y el Tratado de Libre Comercio con México y Canadá (NAFTA) que cambió las relaciones comerciales entre los 3 países.

Podría inferirse que Donald Trump ha embestido contra el legado de George W. H. Bush más que contra el de Barack Obama...

Bush estuvo en el final de la URSS, la caída del Muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría. Pero se complicó en forma innecesaria.

Por un lado, todo el asunto de la invasión a Panamá para derrocar y detener a Manuel Noriega, un dictador ex colaborador de la CIA que le alquilaba la infraestructura disponible a los narcotraficantes colombianos, y además mantenía un triángulo muy difícil de explicar con Fidel Castro Ruz. Sin duda pudo haberse resuelto de otra forma todo aquel asunto pero Bush eligió el que resultó más complicado (por suerte para él, Noriega no aguantó demasiado refugiado en la Nunciatura en Panamá).

El final: Clinton arrasa



Por otra parte, la 1ra. Guerra del Golfo, que comenzó con el fin de expulsar las tropas iraquíes de Saddam Hussein de Kuwait, país que habían invadido en agosto del año anterior. Hussein había sido un amigo de USA. Sin duda que todo ese asunto pudo haberse resuelto de otra manera, y Bush eligió la más costosa. Pero al final no derrocó a Hussein y le permitió mantenerse en el poder. Un galimatías.

En tanto, la economía no levantaba, y así le ganó William Jefferson Clinton, recordando la frase incumplido de Bush: "lean mis labios: no más impuestos", y afirmando "Es la economía, estúpido". El resto es historia.

Bin Laden y Saddam Hussein

Los colaboradores de Bush en el Partido Republicano se relacionaban con The Carlyle Group, compañía millonaria que tomó importancia mediática luego del ataque terrorista a las Torres Gemelas el 11/09/2001.

Entre las empresas que formaban el holding The Carlyle Group estaba The Bin Laden Group, con sede en Riyadh, Arabia Saudita, y las norteamericanas United Defense Industries (Virginia), Raytheon (Massachusetts) y Arbusto Energy Oil Co (Texas): la huella de la conexión entre las familia Bush y Bin Laden quedó registrada en cada uno de los movimientos realizados por estas compañías.

El saudita The Bin Laden Group fue el principal contratista civil para la reconstrucción de Kuwait tras la Guerra del Golfo. Desde 1989 existía una conexión entre el hermano mayor de Osama bin Laden, Salem bin Laden, y George H.W. Bush padre, quienes crearon uen Texas en 1989, la Arbusto Energy Oil Co.

Ambos fueron socios hasta la muerte del empresario árabe quien estrelló su jet privado en las afueras de Houston en 1993. Desde entonces, George Bush padre fue el accionista mayoritario de la compañía, con multimillonarias inversiones e intereses dentro del gigante petrolero Chevron-Texaco.

En tanto, en Raytheon la relación de negocios entre ambas familias estuvo orientada al armamento. Específicamente, la creación del sistema de guía para los misiles Tomahawk, lanzados desde plataformas fabricadas por United Defense para cada buque y submarino de la Armada estadounidense.

Ambas familias (Bush y Bin Laden) sabían que de estallar la guerra en Irak, Arbusto Energy obtendrían ganancias multimillonarias al dispararse el precio del petróleo y las acciones de estas compañías. Por su parte, Raytheon elevarían el valor de sus acciones en NASDAQ y sus ventas podrían quintuplicarse.

Bush padre y Bush hijo



Acerca de la 2da. invasión a Irak, existen sospechas en la designación del ex secretario de Estado, James Baker, como honorario para Irak: Baker era consejero y socio accionista con una inversión de US$ 180 millones en el Grupo Carlyle.

Un mes después de la designación, el holding envió al Ministerio del Exterior de Kuwait un documento confidencial de 65 páginas titulado “Propuesta para ayudar al gobierno de Kuwait a proteger y hacer efectivas demandas contra Irak”.

En la carta, el grupo informa que las deudas vencidas de Irak “están en peligro inminente” y advierte que la opinión mundial está a favor de la condonación de la deuda iraquí, lo cual se evidencia con “la designación del ex secretario de Estado, James Baker, como enviado personal de Bush para negociar las deudas”.

En otras palabras, “no sólo es improbable que Kuwait vuelva a ver uno solo de sus 30 mil millones de dólares de deuda iraquí, sino que además los 27 mil millones en reparaciones de guerra que Irak adeuda a Kuwait", por la invasión de Saddam Hussein, en 1990, “podrían ser una baja en este esfuerzo estadounidense (de liberación de la deuda)”.

Esto significa que el enviado especial se encuentra en “un clásico conflicto de intereses. Baker está en los dos lados de esta transacción: se supone que representa los intereses de Washington, pero también es asesor principal de Carlyle, y éste quiere que le paguen por ayudar a Kuwait a recuperar sus créditos a Irak”, señaló entonces Kathleen Clark, profesora de Derecho en la Universidad de Washington y experta en ética y normas de gobierno.

“Carlyle y las otras compañías explotan la actual posición de Baker para tratar de lograr un acuerdo con Kuwait, que socavaría los intereses del gobierno estadounidense”, agregó.