Docentes rechazaron la propuesta de Vidal

Tras casi tres horas de reunión, el Frente de Unidad Docente Bonaerense rechazó este lunes 12/6 la oferta de la provincia de Buenos Aires y convocó a un nuevo paro de 24 horas para el miércoles 14/6: "La oferta no ha sido superadora. No hay consolidación del salario docente, no llega a los jubilados y No hay recupero del poder adquisitivo", sentenció Mirta Petrocini, de FEB. Aún no hay nueva convocatoria.

