Boca y San Pablo no quieren a Centurión y podría volver a Racing

El actual volante de Boca, Ricardo Centurión, podría volver a formar parte del plantel de Racing Club de Avellaneda debido a que San Pablo de Brasil, club dueño de su pase, ya confirmaron que no lo tendrán en cuenta, y si la entidad ‘Xeneize’ no hace uso de la opción de compra, el atacante estaría entre los planes de su club de origen. Centurión, cuyo préstamo vence el 30 de junio, fue denunciado por su ex pareja Melisa Tozzi por violencia de género en la Comisaría de la Mujer de Quilmes debido a presuntas agresiones y amenazas. Por lo tanto, la Justicia dictó el miércoles 24/05 pasado una orden de restricción perimetral para el delantero boquense. La medida fue definida por el juez Marcelo Javier Goldberg y es por tiempo limitado, mientras la Justicia determina si la causa llega a juicio. Tozzi denunció por lesiones y amenazas a Centurión, su ex pareja, luego de que el miércoles 17 de mayo el delantero de Boca la tomara por el cuello mientras discutían en la puerta de su casa. No obstante, la dirigencia académica estaría interesada en que el 10 retornara al club que lo vio nacer.

Por Urgente 24 Lunes 12 de junio de 2017 21:44 hs Compartí esta nota Enviar Imprimir