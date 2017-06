Miguel A. Pichetto: "Si fuera ella, no me presentaría a las PASO"

Semana decisiva y de cierre de alianzas políticas para las próximas elecciones legislativas que se vienen. En este contexto, el senador Miguel Ángel Pichetto habló este lunes 12/6 en el programa de Joaquín Morales Solá “Desde el llano” (Todo Noticias).

Fue durísimo contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, de quien dijo que prefiere que "no pelee" en las PASO. Pichetto definió que el peronismo tiene una situación interna complicada. "En el 2015 perdimos las elecciones. Es un partido que tiene una crisis de liderazgo que deberá resolverse en el proceso que viene. En los lugares donde haya vocación de unidad, me parece bien que haya, pero en los lugares que no, está bien que se resuelva a través de las PASO", sostuvo en Desde el llano

. "¿Cristina debería ser candidata?", le preguntó Joaquín Morales Solá. "Una persona que fue presidente durante 2 períodos no debería pelear por un puesto de menor categoría. Si estuviera en su lugar, me quedaría con el 54% que consiguió en la última elección que tuvo", lanzó.

El senador advirtó que igual en los próximos días "es algo que se va a resolver" y que cree que no es una situación "dramática" sino "un proceso de resolución mediante el voto", en referencia a las PASO. Acerca de su acercamiento a alguna corriente interna dentro del peronismo.

Además, Pichetto, presidente del bloque de senadores del Frente para la Victoria, opinó que sostiene "las nuevas" corrientes. "La figura de Randazzo es un liderazgo interesante. Le puede dar al peronismo futuro. Hay que tratar de reconciliarnos con la mayoría", sostuvo. También destacó la representación sindical justicialista y la posición de los gobernadores peronistas.