Rizzo: "Lo del Presidente Macri es una bravuconada"

CIUDAD DE BUENOS AIRES. "Soy un crítico feroz de los jueces, pero no podemos atentar contra el sistema", afirmó Jorge Rizzo en diálogo con radio La Red.



El titular del Colegio Público de Abogados de CABA agregó que "al gobierno le interesa proteger a las ART (administradoras de riesto de trabajo) más que a los trabajadores".

Acerca de la acusación del presidente Mauricio Macri contra el diputado nacional Héctor Recalde, un afiliado al Colegio Público, aseguró "es una bravuconada del Presidente".

Macri se refirió el lunes 12/06 a lo que denominó "la mafia de los juicios laborales" pero, a diferencia de otras oportunidades, este lunes 12/06 le puso nombre y apellido: Héctor Recalde.



El Presidente interrumpió la ceremonia de asunción del nuevo canciller, Jorge Faurie, y acusó al jefe de la bancada kirchnerista de "conducir" a "un grupo minoritario de estudios de abogados laboralistas y jueces laboralista" que "le ha hecho mucho daño a la Argentina".



Según el Presidente, estos abogados "convencen a un pibe a un trabajador de una pyme que tiene que hacer ese juicio indebido y se lo hacen ganar, porque tienen toda armadita la cosa para llevarse la mayor parte del juicio ellos".

El tema es abordado en la película "Carancho", con Ricardo Darín

Ante esto, Rizzo señaló que "no voy a defender a todos los abogados, porque algún oportunista siempre hay pero sin argumentos no saldrían los juicios".



"Si me entero se algo irregular en estos casos, lo mandamos al tribunal de disciplina", añadió el titular del Colegio Público de Abogados de la Ciudad.

En tanto, el diputado Héctor Recalde se defendió de las acusaciones de Macri al afirmar "no tengo nada que demostrar, en todo caso el que imputa necesita demostrar lo que está imputando".

"Quizá haya algún resentimiento de Mauricio Macri hacia mí porque le gané un juicio en el año 2000. Tuvo que pagar una multa de $200.000 cuando (Macri) estaba en el Correo Argentino", agregó en declaraciones a Radio Rivadavia.

"No tiene sentido que yo sea autoreferencial, el que tiene que demostrar es Mauricio Macri", agregó Recalde; y adelantó "no resolví todavía si voy a ir a la Justicia".