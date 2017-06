Boasso, a cara de perro con Corral: "Que renuncie"

ROSARIO. Tras la bendición de Marcos Peña a la lista "oficial" que presentará Cambiemos en Santa Fe, Jorge Boasso redobló la apuesta y denunció maniobras de José Corral para proscribirlo.

Albor Cantard (UCR), Luciano Laspina (PRO) y Lucila Lehmann (Espacio Carrió), son los elegidos por José Corral y Marcos Peña para competir en la contienda electoral de octubre contra el Frente Progresista y el Justicialismo.

Pero, tras los infructuosos intentos por disuadir al histórico edil de Rosario, todo indica que habrá otra lista por la coalición gobernante el día de las PASO. Porque Jorge Boasso no se baja y saca pecho. "Cantard no es el representante del radicalismo, es el representante únicamente de José Corral", sostuvo en una nota televisiva para un medio rosarino. Además, deslizó que Mauricio Macri le prometió que no tomará partido activamente por ninguna de las listas que se presentarán en la interna.

Pero la indignación de Jorge Boasso no se detuvo en el hecho de que los candidatos hayan sido designados a dedo, tal como expresó en recientes declaraciones. Ahora, el concejal se muestra enfurecido por los dichos que se le adjudican a la UCR santafesina que insinúan que bajará su candidatura.

"Tiene que conseguir fiscales para las 8.000 mesas de la provincia, es imposible que se presente", afirman desde el grupo de Corral, según publicó el diario Clarín. Inmediatamente, Boasso a través de Twitter salió al cruce de José Corral y le pidió la renuncia al frente del partido radical "por indigno" tras denunciar que no cuidará los votos, su parcialidad y haber violado la Carta Orgánica.

"Cuando recorrí la provincia por la vicegobernación, Cantard trabajaba contra Cambiemos a favor del socialismo con (Miguel) Lifschitz", disparó Boasso que confía en derrotar a Cantard, Laspina y Lehmann con los votos que recolecte en Rosario, el departamento con más habitantes de la provincia de Santa Fe.

Tanto Boasso como Cantard estuvieron presentes en la celebración por los 50 años de Franja Morada, el brazo universitario del radicalismo, que festejó medio centenario el pasado sábado 10 de junio en la ciudad de Rosario.