Curiosidad preelectoral: El empleo no provoca erecciones

El mercurio del termómetro de la contratación de empleo privado sube lentamente, tanto en las mediciones de las consultoras internacionales como de la encuesta oficial, aunque reflejan diferentes optimismos. Sin embargo no parecen haber urgencias en el electorado de Cambienos porque no surge como un condicionante del futuro sufragio. La Encuesta de Expectativas de Indicadores Laborales (EIL) del gobierno previó un 1er. semestre con 14% de mejora. PwC registró para el 3er trimestre que 35% de las 172 empresas privadas relevadas mejorará sus dotaciones de personal, pero fundamentalmente que 57% no hará cambios. Manpower, también para los meses electorales, avizora un repunte de 4 puntos respecto de las perspectivas medidas en año pasado. Tal como sucede con el consumo y la inflación, el gobierno ya respira aliviado si el empleo no empeora.

