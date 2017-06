Tras Comey, Trump analizaría nuevo despido (que sería una bomba política)

El diario The New York Times publicó ayer (12/6) que Trump estaría considerando despedir a Robert Mueller, el fiscal especial que investiga los posibles lazos entre la campaña del Presidente y los oficiales rusos. Tras el despido del ex director del FBI, James Comey, el de Mueller -quien fue el mentor de Comey y ambos hombres mantienen una amistad de años- sería una nueva crisis política para la Casa Blanca. "Despedir a Mueller sería una movida explosiva políticamente que suscitaría nuevas preguntas sobre Trump, cuyo despido abrupto de James B. Comey como director del FBI generó acusaciones de obstrucción de la justicia y llevó a que Mueller fuese nombrado", esciribieron Michael D. Shear y Maggie Haberman del Times. La información proviene de Christopher Ruddy, amigo de Trump, quien estuvo el lunes en la Casa Blanca. El secretario de prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer, desechó al hombre que filtró el dato: "Ruddy nunca habló con el Presidente sobre este asunto", dijo. "Al respecto de este asunto, sólo el Presidente o sus abogados están autorizados para comentar", agregó.

Por otro lado, hoy brindará testimonio ante el Comité de Inteligencia del Senado el fiscal general Jeff Sessions. Recordemos que el exdirector del FBI, James Comey, testimonió el jueves 8/6 ante el Comité de Inteligencia del Senado de Estados Unidos y el evento fue vivido en ese país como una final deportiva. Comey reveló que que Donald Trump le pidió que dejara de investigar a su ex asesor de Seguridad Nacional, Michael Flynn, en el contexto de la trama rusa, y a pesar de que políticamente sus palabras pudieron dañar a un Presidente que no cesa de caer en las encuestas, lo cierto es que jurídicamente, varios analistas coinciden en que el testimonio de Comey no brindó la "pistola humeante" que esperaban los demócratas. Comey evitó acusar al Presidente explícitamente de "obstrucción de la justicia" y Trump dijo tras la declaración, que se sentía "reinvindicado".

Hoy (13/6), a las 2.30 PM (hora de Washington) llegará otro testimonio que pondrá nervioso al Presidente. Jeff Sessions está bajo severo escrutinio por parte de los senadores -especialmente los demócratas- por no haber dicho que se había reunido con el embajador ruso, Sergey Kislyak, durante el proceso de confirmación. Sessions negó haber tenido contacto con oficiales rusos durannte su audiencia, explica Dara Lind del portal Vox. Sin embargo, ha sido revelado que se encontró con Kislyak 2 veces durante la campaña presidencial de 2016, y hasta hay indicios de que podría haber existido un tercer encuentro. ¿Qué es lo que Sessions tiene para esconder? Eso es lo que el Comité intentará averiguar hoy.

Sessions se ha recusado de la investigación del FBI a los vínculos entre la campaña de Trump y Rusia por este trajín. Por otro lado, Sessions estuvo involucrado en la decisión de Trump de despedir a James Comey -que el Presidente dijo más tarde, fue un resultado de su rol en la investigación de Rusia (contradiciendo la narrativa oficial de la Casa Blanca)-. Esto, explica Vox, levanta suspicacia sobre si Sessions habría violado los términos de su recusación. La semana pasada, Comey dijo ante el Senado que el FBI tenía información que lo llevó a asumir que Sessions se recusaría de la investigación a Rusia incluso antes de que el fiscal general decidiera hacerlo -pero que no podía revelar esa información públicamente-. En una sesión cerrada, Comey le habría dicho a los senadores que Sessions había tenido otra reunión con Kislyak que no había divulgado. La posibilidad de que Sessions no haya mencionado repetidos contactos con el embajador ruso en sus audiencias de confirmación y formularios de examinación, implica la posibiliad de que haya sido una omisión deliberada por parte de Sessions -lo que significaría que cometió perjurio-.

Pero los dolores de cabeza legales de Trump no terminan ahí. Ayer (12/6), los fiscales generales de Washington D.C. y Maryland anunciaron una demanda al mandatario por aceptar pagos de gobiernos extranjeros a través de su imperio empresarial. Karl Racine y Brian Frosh acusan a Trump de violar las cláusulas anticorrupción de la Constitución, que estipulan que ningún funcionario federal puede recibir regalos ni honorarios de un Gobierno extranjero. Según señalan, el Presidente habría aceptado millones de dólares de Gobiernos extranjeros en pagos a sus empresas, publicó el diario Washington Post. Los fiscales generales, ambos demócratas, claman que Trump recibió esos “millones en pagos y beneficios de Gobiernos extranjeros” después de mudarse a la Casa Blanca, teniendo en cuenta que optó “conservar la propiedad de su compañía” tras asumir el cargo. En los hechos, Trump transfirió el control de sus empresas a sus hijos, para evitar conflictos de intereses. Sin embargo, Racine y Frosh consideran que Trump “ha roto muchas promesas de mantener separado su deber público de sus intereses de negocios privados, incluyendo el recibir actualizaciones regulares sobre la salud financiera de la compañía”.

Si un juez federal diera lugar a que el caso contra Trump proceda, explicaron los fiscales al Washington Post, uno de los primeros pasos sería solicitar una copia de las declaraciones fiscales de Trump -las que desde siempre se ha negado a hacer públicas, contrayendo años de tradición de los presidentes estadounidenses-. Según relata el diario La Vanguardia, los abogados de Trump se verían así obligados a defender ante el Tribunal por qué las declaraciones fiscales del Presidente deben mantenerse privadas.