La familia de Federico pide ayuda: "Cancillería no se hizo cargo de nada"

Tras haber reconocido el cuerpo de Federico Farías, hallado en el río Vilcanota en el camino que une Aguas Calientes y Machu Picchu, su familia tiene que hacerse cargo de la repatriación del mismo, ya que ni la Cancillería argentina ni las autoridades de Perú se hacen cargo. "Traer el cuerpo de mi hijo sale 7 mil dólares", contó Alejandra, la mamá del mochilero, que pide ayuda.



En medio del dolor y la angustia por la pérdida, la familia debe traer el cuerpo a la Argentina, con los gastos que eso conlleva.



"Estamos completamente solos como estuvimos durante todo este tiempo. Las autoridades nunca nos escucharon. La cancillería no se hizo cargo de nada, ni de la búsqueda ni ahora de ayudarnos a que Federico pueda volver a su país. Necesitamos que la gente nos ayude", contó Alejandra en diálogo con Minuto Uno.



"Es todo muy difícil y no tenemos fuerzas para seguir discutiendo con quienes deberían hacerse cargo. Así que lo estamos afrontando nosotros, nos endeudamos y le pedimos a la gente en lo que pueda colaborar", agregó.



En medio del abandono, la mujer dice que lo único que importa "es que vuelva Federico y su papá". "Mi marido pudo estar este tiempo allá gracias a una mujer que los alojó y les dio comida", explicó la mujer, mamá de otros tres varones.



A los pocos días de la desaparición del joven de 21 años, el papá y uno de los hermanos viajaron al lugar para encarar ellos mismos la búsqueda que no estaban realizando desde el gobierno.



"Sólo la repatriación del cuerpo hasta Ezeiza sale 7 mil dólares. A eso hay que sumarle los traslados hasta San Isidro y los trámites que hay que hacer", contó Alejandra quien aseguró que los únicos que se comunicaron fueron los del municipio de San Isidro que les prometieron que harán todo lo que esté a su alcance para ayudarlos.



La cuenta para poder colaborar con la familia de Federico es:



Cuenta corriente a nombre de Alfredo Rodolfo Farias

401289880957

CBU:00700955-30004012898870

cuil:23224974159

Tel de contacto: 011-407-4353