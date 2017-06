Y ahora habló Jaitt: "Es la 1ra. vez que me meto con alguien casado"

Continúa el escándalo mediático por la presunta infidelidad de Diego Latorre con Natacha Jaitt. Y ahora ella, la tercera en cuestión, dio su versión sobre los hechos.

En una entrevista con el periodista Fernando Prensa, Jaitt habló del gran revuelo que se armó en los medios: "Estoy en shock. No me lo esperaba esto". Luego, agregó: "Esto yo no quería hacerlo público porque es un tema personal, donde hay una familia, y es la primera vez que me meto con alguien casado. No lo sé manejar".



Luego, en su programa radial El ascensor, dio detalles sobre el robo de su iPad, del cual habrían sacado las capturas de los supuestos mensajes con el ex futbolista y también el video. "Estuve con quilombos judiciales que tenía que resolver. Los trámites los tenía que hacer sin dormir. El martes fui a un bar, estaba con la tablet abierta, fui a un baño y cuando volví me la habían robado. Me tenía que quedar en el juzgado. No pude borrar y cambiar contraseñas. Llegué a casa, me acosté a dormir".



"Cuando me levanté -continuó Jaitt-, me agarré la cabeza y recordé que tengo una app en la que controlo las cámaras de seguridad de mi casa. Eso está abierto. Lo que no sabía es que quedan filmaciones grabadas de todos los días. Tuvieron que indagar porque pasó hace mucho".



Además, la conductora de Mega 98.3 señaló: "Lamento, Diego (Latorre), que no me hayas llamado. Lamento, Topo Rizzo (periodista que dio a conocer los chats), que no me hayas llamado para decirme que te ofrecieron eso, para poder frenarlo. Lamento mucho lo que pasó".



"Yanina Latorre es mi amiga en Twitter. Tenemos buena onda, buena energía, no tengo nada en contra de ella. Quiero decirle a la prensa que por más que me hagan guardias no voy a hablar, pero no voy a tapar el sol con un dedo. No tengo ningún problema. Es mi casa, es Diego", reconoció Jaitt. Luego, manifestó, es una especie de propuesta a los medios: "Si me pagan, hablo. Si soy puta, voy a ser bien cara".

Cabe recordar que anoche, en el programa Polémica en el Bar, el abogado de la familia Latorre, Mauricio D’Alessandro se cruzó con el hermano de Jaitt acerca del contenido de los mensajes. Según contó el letrado, los chats son falsos “y si no son falsos, nadie puede entrar en la intimidad". Pero ante la insistencia del hermano de la conductora por preservar su imagen, D’Alessandro estalló: “¿Cómo va a quedar mal parada tu hermana reconociendo un chat falso con Latorre en el que ella dice 'vení a hacerme la colita'?”, tras lo cual se retiró del estudio.

Horas antes, los otros protagonistas también habían hablado. Yanina Latorre se quebró en vivo al referirse a este escándalo y dijo que "si yo hubiera sido infiel hablaría, pero no tengo nada que decir, que hablen los protagonistas". Luego habló el comentarista deportivo, que insistió en que que las conversaciones hot son falsas y dijo que su relación con Jaitt "es buena pero superficial".