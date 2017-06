Macri encontró más eco en la UIA que entre las Pymes

Mauricio Macri apuntó el martes contra lo que denominó "la mafia de los juicios laborales" y aseguró que muchas veces las pymes "cierran" como consecuencia de haber perdido un litigio. Desde Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas (Apyme) coincidieron en que esos procesos "son un problema" para estas compañías, pero que el principal obstáculo en la actualidad es la situación económica que enfrentan.

Eduardo Fernández, titular de la organización, dijo que son la recesión, el aumento de las tarifas y la competencia con las importaciones las que determinan hoy que una empresa cierre o tenga dificultades para continuar produciendo.

"La situación socioeconómica determina que las pymes han cerrado, o están en dificultades; No es justamente por un juicio laboral", consideró el directivo en diálogo con radio El Mundo.

El titular de Apyme admitió que los juicios a los que aludió el Presidente son "un problema para la pequeña y mediana empresa", pero enfatizó que el mayor perjuicio lo genera el "no poder pagar las tarifas, una baja en las ventas producto del ingreso de importaciones y una retracción del mercado interno con concentración económica".

"Hoy el problema de las pymes pasa por la situación económica. Lo que vulnera al capital de trabajo resulta mortal. Yo soy de Córdoba, por ejemplo, y no podemos pagar la factura de energía eléctrica al costo que ha llegado", sostuvo.

La UIA, con Macri

Por su parte, desde la Unión Industrial Argentina (UIA), que nuclea a grandes empresas del sector, respaldaron la denuncia del presidente Macri, quien había llamado a "enfrentar y terminar con las mafias de los juicios laborales" que encabeza -dijo- el diputado kirchnerista Héctor Recalde.

Daniel Funes de Rioja, vicepresidente de la entidad, aseguró que el sistema de juicio laborales "es perverso" en el país.

"No quiero hablar de personas, hablo de un sistema. Y el sistema es perverso, ha generado profundas deformaciones tanto en el campo de los riesgos de trabajo donde los accidentes de los días lunes o el reclamo por incapacidades son muchos mayores que los instaurados a nivel internacional y generan una industria del juicio que es innegable", dijo.

En diálogo con radio Latina, el empresario dijo que esa situación afecta principalmente a las pequeñas y medianas firmas, "que no contratan" y advirtió que también conspira contra el arribo de inversiones extranjeras.

"Sobre todo las pequeñas empresas, no aguantan. Si tienen cinco empleados, uno las termina. Y además no contratan. Ahora que Argentina vuelve a conectarse con el mundo, la preocupación principal por quienes quieren invertir es el tema de los juicios porque no hay un sistema claro sino que hay muchos atajos para la industria del juicio", señaló.

Funes de Rioja explicó que se generó "un sistema perverso de multas a favor del que reclama, aunque haya consentido durante años supuestas anomalías", y afirmó que no cree que "el camino de la protección del trabajador vaya por ahí".

"Cuanto más rígido es el sistema para contratar, se generan menos empleo, menos consumo y menos bienestar social y se mantienen los niveles de pobreza. Hay que buscar fórmulas que protejan, no hay que borrar la legislación laboral. No hay peor borrada laboral que tener 30% o 40% de informalidad", advirtió.