1 de cada 3 personas sufre de obesidad y sobrepeso

Una investigación publicada en The New England Journal of Medicine indicó que más de 2.000 millones de personas en el mundo padecen problemas de salud relacionados con la obesidad y el sobrepeso. El informe fue impulsado por el Instituto de Medición y Evaluación de la Salud (IHME) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Los resultados demostraron que, de las 40 millones de muertes vinculadas al sobrepeso, casi el 40% corresponden a personas que tenían un índice de masa corporal (IMC) por debajo del necesario para ser considerado obeso. Esto revela “la preocupante y creciente crisis de la salud pública mundial”, según explicaron los investigadores.

Christopher Murray, director del IHME, dijo: “Si la sociedad es indiferente al aumentar de peso, debe ser consciente de que se expone a enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer y otras dolencias, y pone así en riesgo su vida”.

El estudio fue llevado a cabo en 195 países desde 1980 hasta 2015, y se basó en los datos del Global Burden of Disease Study (GBD), un trabajo global que evalúa la pérdida de salud por enfermedades de todo tipo. Este último, cuenta con 2.300 colaboradores en 133 países, que analizan la salud y los factores de riesgo de 188 países.

También se incluyeron resultados de otros estudios que vinculan el sobrepeso con los cánceres de esófago, colon, recto, páncreas, hígado, vesícula biliar y vías biliares, mama, útero, ovario, riñón, tiroides y leucemia.

En el estudio, publicado recientemente, se indicó que la prevalencia de la obesidad se duplicó desde 1980 en más de 70 países y “que no para de aumentar”. Incluso, en algunos países, la proporción de niños con un exceso de peso corporal es mayor que la de los adultos.

Ashkan Afshin, autor principal del trabajo e investigador de la Universidad de Washington (USA), indicó: “El exceso de peso es una de los mayores retos de la salud pública en nuestro tiempo, que afecta a casi 1 de cada 3 personas en el mundo”.

Estados Unidos es el país que enfrenta la peor situación en cuanto a esta enfermedad, ya que tiene el mayor número de niños y adultos obesos en el mundo. Casi el 13% de sus habitantes la sufren. Egipto tiene el mayor porcentaje de adultos obesos, con un 35% de su población.

En cuanto a los niños, 15,3 millones de chinos y 14,4 millones de niños de India son los que más sufren esta enfermedad. En el otro extremo se ubican Bangladesh y Vietnam, con un 1% de obesidad entre sus habitantes.

“Compartiremos datos y descubrimientos con científicos, políticos y otros interesados en desarrollar estrategias para solucionar este problema”, agregó Afshin. En los próximos 10 años, los investigadores y la FAO analizarán el progreso de los países en el control del sobrepeso y la obesidad.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2014, más de 1900 millones de adultos de 18 o más años tenían sobrepeso, de los cuales, más de 600 millones eran obesos. En ese mismo año, cerca del 13% de la población adulta en el mundo, específicamente un 11% de los hombres y un 15% de las mujeres, eran obesos. Además, el 39% de los adultos de 18 o más años (un 38% de los hombres y un 40% de las mujeres) tenían sobrepeso.

Video

Obesidad en Argentina

Según datos del ministerio de Salud de la Nación, en la Argentina el 26,3% de los adultos son obesos. Presenta una de las cifras más altas, en comparación al resto de los países de la región: Chile (27,8%), Uruguay (26,7%) y Surinam (26,1%). Por otro lado, Paraguay (16,3%), Bolivia (17,1%) y Ecuador (18,7%) son los países que menos sufren esta enfermedad. Además, el 37,1% de los adultos argentinos padecen sobrepeso, según la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo (2013).

De acuerdo a la FAO, el 9,9% de los niños menores de 5 años en la Argentina tienen sobrepeso. Lo siguen Chile (9,5%), México (9,0%) y Bolivia (8,7%). El sobrepeso aumentó de 17,9% a 27,8% entre 2007 y 2012, según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

Un informe publicado en enero de 2017 por la FAO y la OMS indicó que un 58% de la población de América Latina sufre sobrepeso, principalmente por una mala nutrición que afecta sobre todo a mujeres y niños.

Unos 360 millones de latinoamericanos sufren sobrepeso y 140 millones (un 23% de la población) padece de obesidad, cifras que expresan "una presencia preocupantemente alta en la región" de ambas condiciones, indicó el informe Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en América Latina y El Caribe. En el caso de los adultos, las mujeres padecen mayor obesidad en comparación con los hombres.

La enfermedad

Se trata de una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. Las personas que sufren de obesidad o sobrepeso padecen de un desequilibrio energético entre calorías consumidas y gastadas. El índice de masa corporal (IMC), que mide la relación entre el peso y la altura, permite identificar el sobrepeso y la obesidad en los adultos. Se calcula dividiendo el peso de una persona en kilos por el cuadrado de su altura en metros (kg/m2). Un adulto sufre de obesidad y sobrepeso cuando:

-sobrepeso: IMC igual o superior a 25.

-obesidad: IMC igual o superior a 30.

Un alto IMC es un factor de riesgo de enfermedades no transmisibles, como:

-Enfermedades cardiovasculares, sobre todo, cardiopatías y accidentes cerebrovasculares

-Diabetes

-Trastornos del aparato locomotor, sobre todo osteoartritis, una enfermedad degenerativa de las articulaciones

-Algunos cánceres como del endometrio, de mama y de colon