Pensiones por discapacidad: Cambiemos hizo caer la sesión

La reunión de la Comisión de Discapacidad que estaba prevista para este martes (13/06) al mediodía en Diputados tuvo que suspenderse dado que no se logró el quórum: Cambiemos no asistió.



La iniciativa se iba a llevar a cabo en medio de la polémica por la decisión oficial de revocar pensiones no contributivas por discapacidad, lo que le valió al Gobierno las críticas de diversos sectores.



Al encuentro sólo asistieron diputados del FpV, la izquierda, y el socialismo. Sin embargo, no hubo nadie por Cambiemos, por lo que la sesión tuvo que levantarse.



El presidente de la comisión mencionó que en 2015 había un total de 1.600.000 beneficiarios. “Fue una política de inclusión”, resaltó, y señaló que “en poco más de un año, la gestión de (Carolina) Stanley dio de baja 170.000 pensiones, es decir el 10%”.



Por la Multisectorial de Discapacidad de Mendoza, Germán Ejarque expresó la “preocupación de lo que se está viviendo en todo el país” por la quita de las pensiones y presentó un petitorio que reunió miles de firmas en contra de la disposición del Ministerio de Desarrollo Social.



Ejarque cuestionó “la forma en que se ha hecho, aplicando el Decreto 432/97, que es contrario a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad”, que desde el 2014 tiene jerarquía constitucional en nuestro país.



En tanto, según informa Semanario Parlamentario, la diputada socialista Gabriela Troiano subrayó que “hace ya un año y pico que están dando de baja pensiones”. “Esto fue una bofetada terrible”, sostuvo y criticó que no se tuvieron en cuenta “las condiciones socioeconómicas”. “No hubo estudio socioambiental, ni aviso previo”, agregó.



“La vicepresidenta reconoce que hay cinco millones de discapacitados. Pero las pensiones sólo alcanzan a un millón”, advirtió y consideró que el Gobierno nacional “no” tiene “preocupación por el cupo laboral; el motivo de preocupación es el ajuste”.



La legisladora María Lucía Masin (FpV-PJ) habló sobre la “contradicción” de lanzar “un Plan Nacional de Discapacidad que no tiene ningún objetivo, destinatarios claros, ni presupuesto, cuando por otro lado están recortando pensiones”. En tanto, su compañera de bloque Josefina González manifestó la “preocupación” porque “no podemos hacer reuniones de comisión para tratar absolutamente nada”.



Por su parte, el bloque del Frente Renovador presentó una declaración expresando “el rechazo y profunda preocupación por la decisión del Ministerio de Desarrollo Social de realizar recortes en ayuda social y dar de baja pensiones cuyos beneficiarios son personas con discapacidad”.



Además, señala en sus fundamentos que el decreto firmado durante el menemismo, en el que hoy se apoya la medida, “ha sido a través de los años criticado, y repudiado desde todos los sectores sociales y políticos; ya que el mismo permite una ayuda y/o pensión en casos de extrema indigencia”.

# "No cambió nada", dice el Gobierno



El Ministerio de Desarrollo Social eliminó en lo que va del año 70.000 pensiones por discapacidad. Los datos oficiales muestran que el recorte se acentuó en los últimos tres meses, lo que generó una gran polémica.



Sin embargo, el presidente de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, Guillermo Badino, apuntó contra el gobierno anterior. "Durante el kirchnerismo hubo un manejo definitivamente corrupto para distribuir pensiones que no correspondían", aseguró al justificar la decisión de revocar estas pensiones.



"El programa exige dos requisitos para otorgar la pensión. Que la persona tenga una discapacidad o una invalidez total permanente y que tenga un grado de alta vulnerabilidad social. Nos estamos encontrando con muchos casos que no los cumplían. Si los estudios demuestran que no hay incapacidad o si el beneficiario recibe otro tipo de prestación, eso debe ser revisado", explicó.



El Gobierno anticipó que el programa continuará vigente como hasta ahora y cada caso particular en el que surja una controversia puede ser atendido en oficinas de todo el país.



Badino aseguró que el Gobierno "no cambió nada" en el otorgamiento de pensiones por invalidez, ante lo cual subrayó que lo que se hace es "administrar responsablemente y en forma transparente" un programa que, según afirmó, en el kirchnerismo se hacía de manera "clientelar".



"Nosotros estamos administrando un programa de más de un millón y medio de personas que fue irresponsablemente dado por 12 años en el kirchnerismo a personas que no cumplían con los requisitos que imponía la ley", sostuvo el funcionario nacional.

# Críticas de Cristina en Twitter

La ex presidente escribió una serie de mensajes respecto a este tema.

Desde junio, el Gobierno empezó a dar de baja pensiones por discapacidad https://t.co/47hcJKoF9X pic.twitter.com/mnycFp54tc — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 12 de junio de 2017

Algunos de los criterios que se usaron para retirar pensiones no contributivas fue que el beneficiario posea bienes, por ejemplo, un auto. — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 12 de junio de 2017

Las bajas y suspensiones en las pensiones no contributivas entre enero y junio de 2017.

Superan los 83 mil casos. pic.twitter.com/aY4xC5kHKE — Julia Strada (@Juli_Strada) 12 de junio de 2017

El caso de Graciela, argentina con discapacidad, a quien el gobierno de Macri le ha quitado su pensión. https://t.co/FZQQ2YWSR8 — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 12 de junio de 2017

Desarrollo Social canceló o suspendió 170 mil pensiones no contributivas desde que asumió Macri. https://t.co/JWLRFlJjWJ — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 13 de junio de 2017

Un cambio radical de la política hacia los más vulnerables. #pensionespordiscapacidad https://t.co/JWLRFlJjWJ — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 13 de junio de 2017

El testimonio desolador de tía del chico discapacitado al que le sacaron la pensión por discapacidad



AUDIO @AM750: https://t.co/J7t6PERMrd https://t.co/Qpmih18wKf — Víctor Hugo (@VHMok) 13 de junio de 2017

Amparo colectivo contra la suspensión de las pensiones por discapacidad. Iniciativa de @martindonate https://t.co/Y2bCxnreHJ — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 13 de junio de 2017

1País

A través de un proyecto legislativo firmado por los diputados nacionales Sergio Massa, Mirta Tundis, Cecilia Moreau, Carlos Selva, Elia Lagoria y Agustín Calleri, el bloque legislativo del Frente Renovador-UNA, integrantes del espacio de unidad “1País”, expresaron su rechazo y profunda preocupación ante la decisión del Ministerio de Desarrollo Social de realizar recortes en la ayuda social y dar de baja miles de pensiones cuyos beneficiarios son personas con discapacidad.



Esto sucede a la par de que Cambiemos se negara esta tarde a debatir en la Comisión de Discapacidad del Congreso, sin dar quórum, donde se buscaba dar "urgente tratamiento" a proyectos relacionados con la quita de pensiones no contributivas a personas con discapacidad.



“En medio del Dietazo, hacen recortes en sectores de gran vulnerabilidad social. Parece que buscan generar desprecio hacia la clase política”, sostuvo la diputada nacional por el Frente Renovador, Cecilia Moreau.



“Esta medida es contraria a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en 2014 adquirió jerarquía constitucional. El Estado está violando los derechos establecidos en nuestra carta magna”, continuó la legisladora.



“Desde el Poder Ejecutivo se incurre una vez más en una muestra de insensibilidad social. Pretenden que la reducción del déficit fiscal se haga a costa de los sectores más vulnerables”, agregó Moreau.



“La falta de sensibilidad social de este gobierno se expresa a través de cada acto. Toman decisiones sin pensar en las consecuencias del día a día. Y eso ocurre porque el Gobierno no tiene sensibilidad para tratar la emergencia social. Eso sí, al Excel lo usan de taquito”, ironizó.



“La reducción del gasto público no debe ni puede hacerse en detrimento de los sectores más vulnerables. Macri y sus funcionarios invierten la carga de la prueba, en lugar de revisar caso por caso, dan de baja dejando a 70 mil discapacitados sin pensión para que demuestren que lo necesitan. Es injustificable”, afirmó Moreau.



Para finalizar, la legisladora señaló: “Hoy, en la Comisión conjunta de Discapacidad, Presupuesto y Acción Social, los diputados de Cambiemos no aparecieron, tal vez sea por vergüenza”.