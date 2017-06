Definen los candidatos de Cambiemos, y Lousteau se olvida de Stolbizer

CIUDAD DE BUENOS AIRES. La alianza "Vamos Juntos" quedó sellada el fin de semana pasado con una recorrida por el barrio del Caballito del presidente Mauricio Macri, la diputada nacional y candidata a renovar su banca por la Coalición Cívica, Elisa Carrió; y el Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta. El alcalde y líder del PRO en CABA y la legisladora chaqueña volvieron a mostrarse hoy en el flamante Centro de Transbordo de Constitución, junto algunos ediles y militantes de sus respectivas fuerzas políticas.

Al margen de esto, comienzan a definirse los nombres que figurarán en la lista oficialista. Elisa Carrió, socia fundadora de Cambiemos aceptó encabezar la nómina en la Ciudad a cambio de garantizarse algunos lugares para la Coalición Cívica. Segunda irá Carmen Polledo, vicepresidente primera de Legislatura porteña e íntima de Mauricio Macri y Rodríguez Larreta.



En tercer lugar suena Fernando Sánchez, diputado nacional muy ligado a Carrió, que hay que recordar, en 2015 fue candidato a vicejefe de Gobierno por ECO, en tándem con Martín Lousteau, hoy opositor.



Sin embargo, en las últimas horas surgió la versión de Fernando Iglesias, periodista afín a Cambiemos y ex diputado nacional por la Coalición Cívica entre 2007 y 2010. Lo cierto es que él fue recibido por Macri y Rodríguez Larreta y, según la agencia Noticias Argentinas, habrían acordado un lugar en la lista. La reunión fue con la excusa de un plan en el que Iglesias trabaja desde hace más de cinco años para crear la Corte Penal Latinoamericana y del Caribe contra el Crimen Organizado (COPLA).



Mariana Zuvic también fue un nombre que se barajó, aunque la diputada del Parlasur aún tiene 2 años de mandato y tendría pensado seguir en ese cargo. En su lugar, Carrió piensa en Paula Oliveto, hoy legisladora porteña y presidente de la Coalición Cívica de la Ciudad.



El ex intendente radical Facundo Suárez Lastra se ganó un lugar luego de lanzar "Radicales en Cambiemos" e ir de lleno contra la candidatura de Martín Lousteau, apoyado por la UCR local. Apadrinado por el cofundador de Cambiemos, Ernesto Sanz, tendría el quinto lugar en la lista de diputados nacionales por Vamos Juntos.



Más atrás surgen nombres como el de Alejandro García, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Legislatura porteña, es un hombre de la vicepresidenta, Gabriela Bichette y el subsecretario de Justicia porteño, Jorge Enríquez, de origen radical y fundamental en cuanto al traspaso de la Justicia nacional a la Ciudad.



En cuanto a la Legislatura de la Ciudad, Victoria Roldán Méndez y Agustín Forchieri pelean por encabeza la lista. La primera es militante de la Juventud PRO y responde al jefe de Gabinete nacional, Marcos Peña. El segundo es primo del vicejefe de Gobierno y presidente del parlamento capitalino, Diego Santilli.



Algunos también postulan a Paula Oliveto para renovar su banca en la Legislatura por la Coalición Cívica, aunque hoy por hoy miran más al Congreso. También suena José Luis Giusti, ex decano de la Facultad de Económicas de la UBA que hoy trabaja bajo el mando del ministro de Justicia y Seguridad, Martín Ocampo, y por definición, cercano a Daniel Angelici.



Además, renuevan Claudia Calciano, única representante del partido FE, espacio dentro de Cambiemos del sindicalista Gerónimo "Momo" Venegas, además de Emilio Raposo Varela y se sumaría María Luisa Estebarena, quien fuera titular de la Casa de la Moneda durante el gobierno de Fernando de la Rúa. Los dos últimos responden a Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación.



Lousteau y Stolbizer quieren otro 2015, pero está Massa...



En los últimos días, el ex embajador argentino en Estados Unidos, Martín Lousteau, y la diputada nacional Margarita Stolbizer volvieron a intercambiar elogios, como en la elecciones ejecutivas de 2015, para dejar en claro que pretenden una alianza electoral en la Ciudad.

"Es un excelente candidato, me gustaría apoyarlo y que nos apoye, porque tenemos una estrategia bastante común, que es tratar de llenar con propuestas a la gente para mostrar que a la grieta la alimentan desde los otros dos lugares y que no puede ser el escondite para los corruptos", indicó la líder del GEN en declaraciones radiales.

Sin embargo, a un día para la fecha límite a esa instancia, parecería no haber acuerdo. Es que Stolbizer formó el frente "1País" con el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, quien tiene un vínculo muy estrecho con Horacio Rodríguez Larreta. "Sergio nunca formaría una alianza que perjudique a Horacio", deslizaron desde el massimo.



En el mismo sentido, fuentes del GEN consultadas confirmaron que su intención es apoyar a Lousteau, pero que "1País es 'Marga' y Massa". Del lado de Lousteau, no ven con buenos ojos sumar a Massa a una alianza. Si bien estiman que el tigrense y el líder de ECO comparten al mismo electorado, el ex jefe de gabinete del kirchnerismo no mide muy bien en CABA.