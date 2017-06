Donald Trump cumple 71 años

1er. cumpleaños en la Casa Blanca de Donald John Trump, quien tiene una historia bastante extravagente con respecto a sus cumpleaños, en especial desde que para su fiesta de 42 años, armó una maqueta de una astronave, y se subió junto a magos, ilusionistas y un cartel con su nombre formado por 1.500 luces, en uno de sus hoteles-casinos en Atlantic City. Ni hablar de sus famosos 50, cuando hizo instalar un campo de golf en la Trump Tower, con una lista de 400 huéspedes tapizada de estrellas, una alfombra roja y un sector reservado para fotógrafos.

En ocasión de los 71, además de la mudanza de Melania y Barron a la Casa Blanca, recibirá una carta firmada por sus amigos y simpatizantes que quieren arroparlo cuando arrecian los problemas para el Presidente por lo que se conoce como la Russia Connection.

Melania invitó a los seguidores a firmar y participar de este regalo con el siguiente texto que se difundió en forma de correo electrónico:

"El 14 de junio, el presidente Trump cumplirá 71 años, y necesito tu ayuda para que este aniversario sea inolvidable para mi marido.

Tú has demostrado ser un amigo leal de mi marido.

Amigo, Donald estará feliz de saber de amigos como tú, que significan mucho para él y para la victoria del partido. Melania Trump".

Melania pidió firmar esa carta para antes de las 21:00 del 14/06, hora del Este estadounidense.

La invitación por mail se compartió el mismo día que en el Senado ocurrió la audiencia del ex jefe del FBI, James Comey, para explicar los detalles de su despido por Trump y cómo ha vivido las presiones del Presidente respecto a "dejar tranquilo" a uno de sus asesores vinculado al caso ruso.

71 años

Hijo de Frederick Christ Trump, un empresario inmobiliario y cofundador de la Trump Organization, Donald siempre se refirió a su padre como "un hombre maravilloso, pero sobre todo un hombre de negocios, duro e implacable como el infierno".

Fred Jr, hermano del actual presidente, no pudo aguantar esta frialidad y sobreexigencia del padre, se volvió alcohólico y murió a los 42 años.

Nacido el 14/06/1946 en el barrio neoyorkino Queens, Trump creció "peleando por su vida", como un chico "firme y agresivo", 4to. de los 5 hijos de Fred Trump y Mary MacLeod.

A los 13 años, fue expulsado del Kew-Forest School por sus problemas de conducta y sus padres decidieron enviarlo a la Academia Militar, de la que se graduó en 1964.

Trump fue a la Universidad de Fordham, en el Bronx, durante 2 años, mientras también cursaba estudios en la Escuela de Negocios Wharton de la Universidad de Pensilvania, donde en 1968 se licenció en Economía.

En 1971 quedó a cargo de la empresa de la familia (Elizabeth Trump & Son, rebautizada como The Trump Organization), comenzó a crear su propia fama, cuyo símbolo es la Trump Tower, el rescacielos de 58 pisos con una cascada interna en el edificio.

Hoy su imperio, construído en base a la franquicia y merchandising de la marca Trump, consta de hoteles, casinos, edificios, oficinas y campos de golf de los que participa, según la revista Forbes, el empresario cuenta con una fortuna de US$ 4.500 millones, aunque él la infla porque es parte de la construcción de su mito, del que vive y que le permitió llegar a la Casa Blanca.

Su suerte en los negocios fue esquiva porque en Atlantic City llegó a controlar los 3 principales casinos (Trump Castle, Trump Plaza y Taj Mahal) pero terminó en convocatoria de acreedores, procedimiento que solicitó en al menos 2 ocasiones en su vida empresarial.

En junio de 1991 acordó con sus acreedores y declaró en quiebra su casino Trump Castle, el mes siguiente tuvo que vender su yate Trump Princess, y en agosto un Tribunal de Quiebras de Nueva Jersey aprobó el de recate del Taj Mahal.

DJT estuvo casado 3 veces. En 1991 se divorció de la modelo checa Ivana Zelnickova, una de las separaciones más caras en aquel momento en USA, teniendo que cederle a su ex esposa US$ 10 millones, una pensión anual de US$ 600.000, una mansión en Connecticut y un departamento en el Trump Plaza de Nueva York, además de la custodia de sus hijos.

En 1999 se volvió a divorciar, esta vez de la actriz estadounidense Marla Maples.

Desde 2005 está casado con la exmodelo eslovena nacionalizada estadounidense, Melania Knauss.

Happy Birthday! From Trump



Los 70 de DJT



The Daily Show en los 70 de DJT



Trump protagonizó algunas polémicas como cuando se ha negado a difundir su declaración de impuestos o cuando su apellido apareció ligado a 32 sociedades opacas inscritas en paraísos fiscales (según los Panama Papers).

En 2015 Trump lanzó su candidatura a la Presidencia por el Partido Republicano, y lo que debía convertirse en un episodio anecdótico terminó en una realidad sorprendente: ganó las primarias y luego las elecciones generales.

Donald Trump construyó un personaje tan carismático como complejo, con su cabellera, su rudeza, y sus mensajes xenófobos. Con sus 'fake news' o noticias falsas, destrozó a Hillary Clinton. Pero quizá lo hizo con la ayuda de Vladimir Putin, y ese es su estigma al cumplir 71.