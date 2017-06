Berni: "Debemos representar los intereses de la gente, no internas"

El ex secretario de Seguridad, Sergio Berni habló este martes 13/6 y afirmó que su candidatura se definirá el 20/6 que depende de la decisión del partido al cual representa y que está conducido por Cristina Fernández de Kirchner, a quien -tal como admitió- reporta desde hace 27 años.

"Hay dos cosas que en política uno no puede dejar de ser, leal y orgánico" dijo en el programa “Terapia de Noticias” (La Nación +). "En este momento no tenemos que discutir liderazgos personales adentro del partido", disparó el ex secretario de Seguridad y dijo que hay un "error de lectura" del ex ministro.

"Le quiero recordar a Randazzo que debemos representar los intereses de la gente, no dirimir cuestiones internas", lanzó al referirse a la carta que le enviaron desde el partido al ex ministro. Además, dijo que es necesaria una renovación interna: "Si el partido peronista necesita de un elemento ordenar como Cristina Fernández de Kirchner, merece perder. El peronismo durante estos dos años no tuvo la capacidad de organizarse por sí solo, de generar las respuestas e interpretar lo que la sociedad nos ha dicho en las urnas".

Y opinó que para estas elecciones "la fueron a buscar" porque el partido no pudo generar nuevos líderes. "Seguramente el año que viene que hay internas dentro del partido me va a encontrar junto con él porque soy muy crítico del Partido Justicialista del último año y medio", proyectó pero dijo que, en este momento, el partido "debería presentarse en una lista de unidad" y que Cristina es quien expresa esa unidad.

En relación a la causa de José López dijo que es "inaceptable" pero que esa plata "no salió del Estado". "Somos los primeros perjudicados de una acción individual de una persona", dijo en medio de un cruce con el periodista Diego Cabot, quien cuestionó su labor como proveedor de la Usina de Río Turbo mientras ejercía como funcionario. "La Justicia habla con sus sentencias y no hubo ninguna sentencia", señaló.

Finalmente, en relación a la muerte del fiscal Nisman opinó: "Yo no soy quien tiene que aclarar lo que pasó en la escena", sino que, tal como dijo, es una cuestión que debe aclarar la fiscal. Y dijo: "No entré al departamento (...) Tengo mi teoría sobre Nisman pero es irresponsable decirla".