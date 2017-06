Benedetti sí / Benedetti maso / Benedetti no: Hora de cierre

PARANÁ. Si bien todos los días surgen novedades respecto a la posible integración de las listas para las elecciones legislativas, en la mañana de este martes 13/06 se conoció una que hizo bastante ruido. Según fuentes inobjetables, 28 de los 29 intendentes de Cambiemos se habrían puesto de acuerdo junto a otros dirigentes de la provincia para llevar un candidato propio y presentar una lista alternativa dentro de ese frente en las PASO de agosto, para enfrentar a la que hasta ahora se presentaba como la lista oficialista y que sería encabezada por el dirigente Atilio Benedetti. La versión indica que detrás de esta movida de los intendentes se encuentra el ministro Rogelio Frigerio alentándola.

El único intendente que no se sumaría a esa posibilidad es el de Paraná, Sergio Varisco, que avalaría la candidatura de Benedetti. A nadie escapa que en realidad, tanto Frigerio, como Benedetti y Varisco, tienen la misma ambición futura: gobernar Entre Ríos a partir de 2019 y por eso ninguno de ellos dejará que fundamentalmente Frigerio les saque alguna ventaja. Lo mismo hará el ministro respecto a ellos. A Varisco y Benedetti les conviene más un acuerdo entre ellos que con Frigerio, ya que le podrían un escollo muy duro en caso de ir por la gobernación.

Por otro lado Varisco no necesita tanto del acompañamiento del gobierno nacional, como sí lo necesitan los intendentes del interior. El paranaense ha negociado mucho mejor que ellos su relación con el gobierno provincial, e incluso mejor que el propio Frigerio. Los intendentes esperaban contar con la presencia del ministro este jueves 15/06 para charlar sobre el tema, pero Urgente24 supo que el funcionario canceló el viaje que tenía previsto.

Otros dirigentes, como el senador Raymundo Kisser, ya han manifestado que sería necesario que haya internas para así dirimir cuestiones que hace tiempo se vienen ocultando debajo de la alfombra, por lo que seguramente los días venideros traerán alguna sorpresa en tal sentido, a pesar de los deseos de algunos, quizás para ocultar sus debilidades, de lograr una lista de ‘consenso’.

La “extraña” decisión del GEN

El partido de Margarita Stolbizer decidió seguir siendo parte de Cambiemos en Entre Ríos. La medida causó sorpresa por cuanto hasta dos días antes se había emitido un comunicado en el cual planteaban la necesidad de irse de esa alianza ya que decían “no sentirse cómodos” en ese lugar. Sin embargo todo cambió y finalmente las autoridades decidieron cambiar de opinión.

Dentro del GEN hay alguien que es funcionario del área de Medioambiente de la Nación y según comentaron algunas fuentes, ese personaje habría sido ‘apretado’ para que se encargue de evitar la fuga hacía otro lugar del resto. Para ello se habrían ofrecido varios cargos desde otro ministerio, más relacionado con la provincia, para aquellos que optaran por quedarse donde estaban.

Sin embargo no todos en el GEN pueden ser metidos en la misma bolsa, en la mañana de este martes 13/06 se conocieron declaraciones del presidente del GEN de Paraná, Darío Dayub y del Convencional partidario, Rubén Pagliotto, en las que mostraron su desacuerdo con lo llevado a cabo por sus pares. "Está en la conciencia colectiva de nuestra ciudadanía, como deseo, tener al GEN con la aspiración de poder intacta, pero siempre desde un lugar que nos diferencie de un modo superador del actual escenario político, ganado por la mediocridad, un discurso anodino y muchísima falta de grandeza", expresó Dayub.

En tanto, Pagliotto, dijo: "Necesitamos colaborar en forma permanente en la construcción de ciudadanía y de un núcleo duro desde donde se piense la alta política y no sólo en aspiraciones personales. Vinimos a servir a la política y no a servirnos de ella. Estamos aún muy lejos de las expectativas de la gente y aún falta un trecho bastante largo como para terminar de reconciliar a los ciudadanos con la política. Debemos levantar la puntería y elevar mucho más el nivel de discusiones y la forma de pensar la política como proyecto de país”.

Pagliotto sostuvo que “Uno de los errores más gruesos de Cambiemos es haberse anclado en el pasado, olvidándose que fue a fin de 2015 que se votó contra el kirchnerismo como un modelo anacrónico y reaccionario de hacer política. Y que hoy, quien gobierna, tiene el deber de construir futuro, con decisión, inteligencia, mucha creatividad y transparencia. Tengo la impresión de que hacen falta muchos y mejores políticos. Que no alcanza con haber sido un buen Ejecutivo de una importante compañía. El Estado no es una empresa ni la función pública una alta gerencia. No se debe confundir Estado y Mercado como tampoco una ecuación económica con una social”.

El dirigente agregó “No vislumbro liderazgos claros, en ningún plano. Estamos a años luz de parir un Raúl Alfonsín, el más importante demócrata del último medio siglo. Creo en los partidos políticos como instituciones fundamentales de la república. Por eso debemos abogar por la reconstrucción de un sistema de partidos fuertes con mucha democracia interna y como usinas de formación de cuadros dirigentes”.

En tal sentido expresó “Resulta que ahora mismo vemos cómo muchos partidos que se han llenado la boca de ser la ‘nueva política’ tratan de abortar por todos los medios la competencia interna. Sin ir más lejos tenemos el poco feliz ejemplo del PRO provincial en el que sus interventores han hecho lo indecible para evitar elecciones internas. Y parece ser esa la opinión del Presidente Macri. En muchos aspectos Macri y Cristina se parecen, lo que no sólo es lamentable sino que produce frustraciones y alejamientos de la gente”.

Por último señaló “Faltan ejemplos claros. Como siempre decimos en el GEN Paraná, parafraseando a Moisés Lebensohn ´Doctrina para que nos entiendan, conducta para que nos crean´".