Lousteau le dijo “no” a Massa y Stolbizer

A menos de 24 horas para que venza el plazo para la presentación de las alianzas electorales que competirán en las PASO de agosto, Martín Lousteau rechazó una invitación de 1PAIS para unirse a esa coalición electoral que integran el Frente Renovador de Sergio Massa y el GEN de Margarita Stolbizer, entre otras fuerzas.

Lousteau se quedó sin posibililidades de competir en las PASO dentro Cambiemos y optará ir solo con ECO. Tras el rechazo del oficialismo porteño, desde el frente 1País lo habían invitado a sumarse a esa alianza. De hecho, en declaraciones radiales, Stolbizer le había enviado un mensaje al economista: "A mí me gustaría apoyarlo y que él nos apoyara a nosotros. Tenemos una estrategia bastante común, que es tratar de llenar con propuestas y buena gente la grieta que alientan de otro lado".

Pero esta mañana, Lousteau echó por tierra toda posibilidad de una alianza: "Tengo afinidad con Margarita, puedo hablar con todos, pero somos espacios distintos".

En declaraciones a radio Metro, el ex ministro de Economía explicó: "No soy ni Frente para la Victoria, ni soy PRO, me considero socialdemócrata. Estoy en contra de la polarización y en estas elecciones se juega cómo aportamos a que los desafíos se puedan abordar desde una manera más inteligente; se juega como auditamos 10 años de una misma administración, porque 10 años en el mismo lugar lleva a prácticas poco transparentes".

En tanto, regresando a la contienda porteña, Lousteau se enfocó en sus principales rivales electorales y apuntó contra Elisa Carrió: "Quiero ver si ahora le molesta la publicidad oficial; si la corrupción le molesta de la misma manera. Ella es la cara en esta elección del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, que fue gerente del ANSES con (Carlos) Menem, interventor en el PAMI con la Alianza y presidente del Instituto de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires durante el gobierno de Carlos Ruckauf".

"Tengo cosas en común con Cambiemos, pero en todos lados, en la Ciudad, se necesita alternancia, por que es un fenomenal elemento de control", reclamó.