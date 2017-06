Tarjeta roja de Lousteau a Alperovich y adiós a Massa

CIUDAD DE BUENOS AIRES. Hace 5 días, el referente del partido ECO se mostró junto al gobernador peronista de Tucumán, Juan Manzur y su antecesor, el actual senador nacional, José Alperovich, quienes están enfrentados con el Gobierno de Mauricio Macri.

Esto confundió a todos porque Alperovich es un personaje harto cuestionado a causa de su genuflexión K y otras delicias, y porque ni siquiera es popular ya en Tucumán.

En declaraciones a la prensa tucumana, Lousteau sostuvo que "el país está en una situación mucho más delicada de lo que pensamos", se refirió al déficit fiscal y al crecimiento de la pobreza y cuestionó la política cambiaria de la administración macrista. Muchos tomaron este gesto como un mensaje político a la Casa Rosada.



Ante esto, Lousteau buscó despegarse de la imagen alineada al kirchnerismo que dejó esa foto. "Me hizo un reconocimiento la cámara de cítricos, el sector limonero y la Legislatura. La primera noche me invitó a cenar a su casa el gobernador de Tucumán (Juan Manzur) y vino Alperovich, que es senador. Pero yo no tengo nada que ver con Alperovich", afirmó el economista en diálogo con FM Metro.



Sin embargo, remarcó "igualmente yo creo que hay que hablar con todos, los problemas de Argentina nadie los resolverá solos. Me parece una hipocresía, deberíamos mirar las fotos de todos. Cuando tenés ejércitos de trolls y la posibilidad de pautar, se generan otras cosas. Por ejemplo, y con todo respeto lo digo, ¿se junta María Eugenia Vidal con Mario Ishii y está bien?".



En cuanto a las versiones sobre una eventual alianza con el massismo, Lousteau remarcó “Somos espacios distintos” y sostuvo que se mantiene “en el mismo lugar que en 2013”, cuando formó parte del frente UNEN.

“Los dirigentes tenemos la obligación de hablar. Cuando fui embajador, las dos veces que fue Massa a los Estados Unidos me junté con él, como lo hice con gobernadores, jueces, con todos. Cada vez que se publicó una foto con él, dijeron ‘están juntos’, y cada vez dije lo mismo: tengo respeto por Sergio, tiene una trayectoria, fue candidato a presidente y tengo afinidad con Margarita, pero somos espacios distintos”, dijo Lousteau.Sobre Elisa Carrió, quien encabezará la lista a diputados nacionales por el frente Vamos Juntos en conjunto con el PRO, Lousteau insistió en señalar que en ECO “estamos en cada una de las instancias en el mismo lugar que en 2013” en términos políticos. “Estábamos en UNEN, y en 2015 otros se fueron. Estamos en ECO, y otros se fueron”, dijo el diputado en referencia a la salida de Carrió y de los referentes de la Coalición Cívica hacia Cambiemos.No obstante, y pese a negar un entendimiento, Lousteau le dio valor al acuerdo entre Massa y Stolbizer por entender que ambos “quieren cerrar una grieta, porque ellos vienen de lugares distintos”.Ayer, el PRO y la Coalición Cívica-ARI de la Ciudad oficializaron la alianza electoral ‘Vamos Juntos’, de la que no participará la UCR porteña, que apoya la candidatura de Lousteau en los próximos comicios.