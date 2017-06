Estalló el Escándalo: Verón podría dejar Estudiantes y Nardi no será DT

Estalló el escándalo en Estudiantes de la Plata tras conocerse que Juan Sebastián Verón podría dejar la presidencia del club debido al escándalo que se generó en torno al reemplazante de Nelson Vivas en la dirección técnica del plantel profesional.

La crisis en la institución ‘Pincharrata’ tuvo su factor detonante luego de que Vivas dejará su cargo de entrenador tras la dolorosa caída en la Copa Argentina frente Sport Club Pacífico. Los dirigentes lo invitaron a irse, y se fue. Vivas hace rato había empezado a perder el consenso de los hinchas. La eliminación de la Copa Libertadores y el nivel del equipo en este tramo final del torneo lo condicionaron.

Además, Nelson Vivas tomó malas decisiones lo que lo llevó a armar mal el equipo el año pasado en oportunidad del choque clave en Córdoba contra Belgrano por la Sudamericana, equivocó jugar un duelo continental como local sin un delantero de área, situación que repitió el domingo, y no pidió un jugador para la creación. Tampoco supo potenciar a los juveniles que asomaban como promesas, caso Matías Ahumada y Bautista Cejas, que arrancaron el año en la pretemporada en Orlando y hoy están en Reserva, según una nota publicada en el Diario El Día de La Plata.

Por lo tanto, El Día de la Plata reveló que Nelson Vivas tuvo que aprender a convivir con problemas ajenos. Uno de ellos fue el armado del plantel y de tener a gran parte de sus titulares con fecha de vencimiento. Matías Aguirregaray, Lucas Viatri, Augusto Solari, Javier Toledo, Juan Cavallaro, Javier Iritier y Jeisson Vargas con contrato hasta el 30 de junio y escasas (o nulas) chances de seguir. Facundo Sánchez con igual extensión contractual pero un acuerdo de renovación que la secretaría de finanzas demoró su firma. Tres históricos como Rodrigo Braña, Leandro Desábato e Israel Damonte con más dudas que certezas en cuanto a su futuro, y más después del resultado del domingo. Y dos juveniles que asoman como las promesas, Juan Foyth y Santiago Ascacibar, con más ofertas millonarias que partidos jugados. Así es muy difícil proyectar un final de torneo con motivación alta, sea quien sea el técnico que esté sentado en el banco de suplentes.

También sufrió en los últimos dos mercados de pases. En junio pasado se marchó Gastón Fernández, pieza clave en el armado. Seis meses después se fueron Leandro González Pirez y Carlos Auzqui. Nunca llegaron jugadores para reemplazarlos y sólo el lateral izquierdo Sebastián Dubarbier fue propuesto por él. Puso la mejor cara a pesar de la pérdida de jerarquía futbolística, según dio a conocer ese medio platense.

Su imagen se fue debilitando puertas adentro. Y en buena parte contribuyó el regreso al fútbol de Juan Sebastián Verón. Aunque nadie lo haya dicho públicamente lo incomodó.

Por consiguiente, convivió con la pelea interna dirigencial, siempre desde el sector del fútbol profesional y muy cercano a Agustín Alayes. La renuncia del secretario técnico fue un golpe duro y que contribuyó a que la situación se desmadrara. Quedó solo hasta que recibió el respaldo público de Ronderos y Lombardi. Ahora, con él afuera, también ellos quedaron desacreditados. Puertas adentro se dice que en octubre la Comisión Directiva tendría otra vez a Verón como presidente pero muy pocos integrantes de la actual dirigencia.

Ante este conflicto, Lucas Nardi finalmente no será el técnico de Estudiantes de La Plata en las últimas tres fechas del campeonato por la gran oposición que mostraron los hinchas albirrojos luego de que se conocieran viejos tuits del joven entrenador contra Carlos Bilardo, uno de los máximos ídolos del club.

En la noche del último martes, unos 200 hinchas se manifestaron en su contra en la sede social porque entendieron que había atacado a Bilardo.

Si bien en un principio el presidente Juan Sebastián Verón se mostró con fuerzas para mantener a Nardi, finalmente la fuerte protesta de los hinchas en redes sociales y en la sede del club provocó que el técnico de la Reserva no llegue a dirigir el sábado ante Belgrano. Y hasta dejaría de trabajar en el club.

No obstante, Lucas Nardi pidió disculpas en una entrevista radial y declaró que “es imposible ser hincha de Estudiantes y odiar a Bilardo, y yo soy hincha de Estudiantes”. Pero la gente no le perdonó aquellos tuits del 2014 en los que dijo odiar al Narigón.

“Yo no manejaba la cuenta, ni me fijaba. El Twitter ni lo revisaba. Pido perdón por lo que generé”, se excusó Nardi, en declaraciones para Radio Continental. “En su momento había gente que me manejaba la cuenta. No voy a poner eso. No soy boludo”, se escudó.

En los últimos tres partidos del torneo el DT sería Hermes Desio, actual coordinador de inferiores del Pincha.