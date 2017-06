Vidal salió con los tapones de punta contra Cristina.

La gobernadora María Eugenia Vidal endureció su postura y le lanzó, en vivo y en directo, un mensaje a Cristina Fernández, luego de que la ex presidente cuestionara al Gobierno bonaerense por no enviar fondos a los comedores escolares los días de paro. "Quiero decirle a Cristina Kirchner que sabemos, estamos habituados a que hagan campaña mintiendo. Yo le pediría que a los chicos los dejemos afuera de esta metodología. Los chicos van a seguir comiendo, haya paro o no", disparó.

