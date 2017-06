'Sturze' en problemas: Se agiganta la ‘bola de nieve’ cuasifiscal

El Gobierno nacional licitará la semana que viene Letras del Tesoro en dólares (Letes) por US$ 1500 millones de valor nominal. Los inversores podrán adquirir divisas a un precio más bajo que el de mercado. Pero hay otras consecuencias que no tienen la misma atención mediática: el déficit cuasifiscal y su crecimiento exponencial. Desde que Mauricio Macri asumió la Presidencia los pasivos financieros del Banco Central casi se triplicaron. Y al mismo tiempo, el PBI se contrajo 2,3 % en 2016. En ese contexto, el stock de Lebacs, -según datos informados por el Central al 9 de junio pasado- asciende a $ 860611 millones, mientras que la base monetaria está en $ 815320 millones. Y se va generando una bola de nieve gigantesca: El crecimiento de la deuda cuasifiscal ocurre por intereses cada vez más elevados que devenga, aun cuando no se esterilicen nuevos pesos. Y cuanto mayor sea la masa de Lebac, mayor será el volumen a renovar en cada vencimiento y más tasa será la que reclamarán los inversores para cubrirse de una disparada del tipo de cambio… Una conclusión de economistas muy reconocidos: "Es ese crecimiento autónomo de la deuda cuasifiscal lo que la convierte en una verdadera bola de nieve: la masa de deuda se expande por obra de los intereses cada vez más elevados que devenga, aun cuando no se esterilicen nuevos pesos”.

Miércoles 14 de junio de 2017