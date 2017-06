'Unidad Ciudadana', la alianza K que sepulta al FPV

Unidad Ciudadana es, finalmente, el nombre del sello con el que Cristina Fernández competiría en las elecciones legislativas, si es que decide ser candidata. El sello fue incripto este miércoles, a horas del vencimiento del plazo para la oficialización de alianzas. Por 1ra vez, el kirchnerismo no competirá bajo el sello 'Frente para la Victoria'.

Tal como estaba previsto, el flamante Frente prescinde del PJ y está conformado por los partidos Compromiso Federal, de los hermanos Rodríguez Saá; el Frente Grande, del intendente Mario Secco (Ensenada); Kolina, de Alicia Kirchner; Nuevo Encuentro, de Martín Sabbatella; y el Partido de la Victoria, del intendente Aldo San Pedro (Bragado).

Quedó excluido, por su parte, el partido MILES, de Luis D'Elía.

La confirmación del nuevo Frente se da en medio de una cumbre que la exPresidente encabezaba en el Instituto Patria con numerosos intendentes.

"No hay trabajo, los precios están por las nubes, la plata no alcanza, las tarifas son impagables y cierran comercios e industrias. Así no se puede vivir más. Así no se puede seguir. Así no hay futuro. Unidad Ciudadana para volver a tener futuro", expresa un comunicado publicado en la página web de Cristina Fernández.

También se publica un documento con "las propuestas que están abiertas al debate y al aporte". Y agrega que "quienes las firmamos nos comprometemos a llevarlas adelante para frenar el ajuste y construir más y mejor democracia".